La aspiradora multiuso WD 3 es un modelo superpotente y con un consumo eléctrico de tan solo 800 W. Su depósito de plástico robusto y resistente tiene una capacidad de 17 l. El filtro de cartucho permite aspirar cómodamente suciedad seca y húmeda sin cambiar de filtro. La nueva manguera de aspiración y, recordemos, la boquilla para suelos conmutable de nuevo diseño son decisivas para lograr una recogida de suciedad óptima y una limpieza total. El asa extraíble sin complicaciones permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. Gracias a la posición de estacionamiento, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos pueden colocarse cómodamente en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo. Los accesorios adicionales, como la función de soplado, el sistema de cierre «Pull & Push», el asa de transporte ergonómica y el sumamente práctico almacenaje de accesorios y cable, hacen que el trabajo con el WD 3 sea un auténtico placer.