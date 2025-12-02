Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3

La aspiradora multiuso WD 3, superpotente y energéticamente eficiente, está equipada con un depósito de plástico de 17 l, un filtro de cartucho y nuevos accesorios.

La aspiradora multiuso WD 3 es un modelo superpotente y con un consumo eléctrico de tan solo 800 W. Su depósito de plástico robusto y resistente tiene una capacidad de 17 l. El filtro de cartucho permite aspirar cómodamente suciedad seca y húmeda sin cambiar de filtro. La nueva manguera de aspiración y, recordemos, la boquilla para suelos conmutable de nuevo diseño son decisivas para lograr una recogida de suciedad óptima y una limpieza total. El asa extraíble sin complicaciones permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. Gracias a la posición de estacionamiento, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos pueden colocarse cómodamente en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo. Los accesorios adicionales, como la función de soplado, el sistema de cierre «Pull & Push», el asa de transporte ergonómica y el sumamente práctico almacenaje de accesorios y cable, hacen que el trabajo con el WD 3 sea un auténtico placer.

Características y ventajas
Filtro de cartucho especial
  • Para la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Diseño optimizado: boquilla para suelos y manguera de aspiración
  • Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
  • Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Asa extraíble
  • Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.
  • Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
Práctica función de soplado
  • La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
  • Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Práctica posición de estacionamiento
  • Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
  • Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de la manguera de aspiración, el cable de conexión y los accesorios.
Sistema de cierre «Pull & Push»
  • Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Asa de transporte ergonómica
  • Permite un cómodo transporte del equipo.
Diseño compacto
  • Completamente flexible y versátil.
  • Almacenaje del equipo en poco espacio.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia de aspiración (W) 180
Tamaño del depósito (l) 17
Material del depósito Plástico
Cable de conexión (m) 4
Diámetro nominal de los accesorios (mm) 35
Tipo de corriente (V/Hz) 120 - 127 / 50 - 60
Peso sin accesorios (kg) 5,4
Peso con embalaje incluido (kg) 7,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 388 x 340 x 503

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
  • Asa extraíble
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
  • Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Plástico
  • Boquilla para aspiración de suciedad seca: Conmutable para alfombras y suelos duros
  • Boquilla para ranuras
  • Bolsa de filtro de papel: 1 Unidad(es)
  • Filtros de cartucho: dos piezas

Equipamiento

  • Función de soplado
  • Gancho portacables
  • Posición de estacionamiento
  • Almacenaje de accesorios en el equipo
  • Protección de circulación resistente a los golpes
Videos
Campos de aplicación
  • Taller
  • Sala de juegos
  • Sótano
  • Entrada
  • Interior del vehículo
  • Líquidos
Accesorios
Encontrar pieza

