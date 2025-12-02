Aspirador en seco y húmedo NT 65/2 Ap
El NT 65/2 Ap es un potente aspirador en seco y en húmedo con dos motores para uso profesional. La eficiente limpieza del filtro plegado plano por corriente de aire mantiene la potencia de aspiración prácticamente constante.
El NT 65/2 Ap es un potente aspirador en seco y en húmedo con sistema ApClean para una potencia de aspiración alta y constante con largos intervalos de trabajo. El aspirador cuenta con una caja de turbina compacta con tapa de filtro integrada para extraer fácilmente el gran filtro plegado plano. Este se limpia con toda eficacia gracias a la limpieza de filtro semiautomática ApClean. Este sistema mantiene constante su alta potencia de aspiración, permite intervalos de trabajo más prolongados y una larga vida útil del filtro. El NT 65/2 Ap cuenta con un control electrónico del nivel de llenado para aspiración de suciedad líquida que evita que se sobrepase el volumen de llenado máximo permitido. Los líquidos aspirados pueden eliminarse sin problemas a través de una manguera de desagüe resistente al aceite instalada de forma fija Los accesorios se conectan al aspirador de forma sencilla y rápida con ayuda del sistema de clip. El equipo cuenta con un almacenamiento para mangueras, un soporte para accesorios y una gran superficie de apoyo, por ejemplo, para herramientas. Dos grandes ruedas de caballete y dos rodillos de dirección dan la necesaria movilidad al NT 65/2 Ap.
Características y ventajas
Superficie de apoyo integrada
- Amplia y práctica superficie de almacenamiento en la parte superior de la carcasa.
- Herramientas y accesorios siempre a mano.
Manguera de desagüe integrada (resistente a aceites)
- La manguera de desagüe es de fácil y rápido acceso.
- Los líquidos pueden eliminarse de forma cómoda e impecable.
Limpieza semiautomática del filtro
- Eficacia óptima de limpieza del filtro con solo pulsar un botón.
- Permite una potencia de aspiración y filtrado elevada y constante.
- Ahorro de tiempo y vida útil del filtro más prolongada.
Fijación de manguera y codo
- Siempre bien sujeta durante el transporte.
- Almacenamiento de equipos práctico y ordenado.
Asa de empuje ergonómica
- La cómoda y sencilla forma de transportar el aspirador.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|2 x 74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacidad del depósito (l)
|65
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 2760
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|10
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|20
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|600 x 480 x 920
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Papel
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
- Filtro plegado plano: Material de fibra de celulosa
- Asa de empuje
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: II
- Rodillo de parada
Videos
Campos de aplicación
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo
- Para la recogida de líquidos, suciedad gruesa y polvo en todo tipo de superficies duras y para la limpieza interior de vehículos
Accesorios
