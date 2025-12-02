Aspirador en seco vertical de cepillos CV 38/2 Adv CUL
Satisface las más altas exigencias en cuanto a rendimiento en superficie, resultado de limpieza y ergonomía: el aspirador de cepillos para alfombras CV 38/2 con ayuda visual para el ajuste de los cepillos, fácil y cómodo de usar.
Diseñado para requisitos de limpieza y rendimiento en superficie especialmente altos, nuestro aspirador de cepillos para alfombras CV 38/2 es perfecto para la limpieza eficaz de grandes superficies. Ya sea en oficinas o salas de exposición, en hoteles y restaurantes, en comercios o en edificios públicos, gracias a la anchura de trabajo extragrande y a los numerosos detalles útiles, la limpieza de alfombras resulta rápida y cómoda. El asa ergonómica con interruptor de conexión/desconexión integrado se adapta perfectamente a la mano, el reducido peso del equipo permite trabajar sin fatiga y los accesorios, siempre al alcance de la mano, garantizan unos resultados de limpieza perfectos incluso en bordes y huecos. Además, la ayuda visual para el ajuste de los cepillos permite un ajuste exacto de los cepillos a la altura de la alfombra. En cuanto al mantenimiento, el innovador sistema de cable de red de cambio rápido y la posibilidad de cambiar de cepillos sin herramientas reducen considerablemente el tiempo y los costes que este suele conllevar. Y por último, pero no por ello menos importante, el sistema de toma especialmente desarrollado y patentado permite un cambio casi completamente libre de polvo de las bolsas de filtro de fieltro con gran resistencia a la rotura.
Características y ventajas
Piloto luminosoIndicación visual para ajustar la altura de los rodillos del cepillo. Cepillos cilíndricos ajustables a diferentes alturas de moqueta. Ajuste optimizado de la altura de los rodillos del cepillo para obtener los mejores resultados de limpieza.
Sistema de sustitución rápida para cable de redCable de red insertable y muy fácil de cambiar. El cambio rápido puede realizarlo fácilmente cualquier persona sin conocimientos previos. Ahorra tiempo y gastos de servicio.
Óptimas posibilidades de limpieza con flexibilidadFácil y rápida extracción de la manguera de aspiración extensible. Eliminación de atascos sin esfuerzo en caso necesario.
Cambio de cepillos sin herramientas
- Cilindro de cepillos de cambio sin herramientas en segundos.
Asa ergonómica con interruptor de conexión/desconexión
- Para un manejo cómodo y sencillo.
- La integración del interruptor de conexión/desconexión supone un plus de ergonomía.
- Permite trabajar cómodamente y sin fatiga.
Alojamiento para accesorios integrado
- Sistema de clip para el almacenamiento a prueba de pérdidas de las boquillas aspiradoras.
- Boquilla para ranuras y boquilla para tapicerías siempre a mano.
Filtro HEPA (opcional)
- Filtro HEPA 13 certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019.
- Grado de separación muy elevado, del 99,95 %.
- Los aerosoles, virus y gérmenes se retienen casi por completo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|100 - 127 / 50 - 60
|Ancho de trabajo (cm)
|38
|Vacío (mbar/kPa)
|250 / 25
|Caudal de aire (l/s)
|48
|Potencia nominal (W)
|850
|Capacidad del depósito (l)
|5,5
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|12
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|67
|Potencia del motor de cepillos (W)
|150
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|9,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1215 x 390 x 350
Scope of supply
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías
- Tubo de aspiración, extraíble
- Manguera de aspiración extensible
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Cepillo cilíndrico estándar: 1 Unidad(es)
- Filtro de espuma: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Indicador del estado del filtro
- Cable de conexión enchufable: Estándar
- Empuñadura
Campos de aplicación
- Alfombras y moquetas
- Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios
