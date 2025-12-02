Aspirador en seco vertical de cepillos CV 38/2 Adv CUL

Satisface las más altas exigencias en cuanto a rendimiento en superficie, resultado de limpieza y ergonomía: el aspirador de cepillos para alfombras CV 38/2 con ayuda visual para el ajuste de los cepillos, fácil y cómodo de usar.

Diseñado para requisitos de limpieza y rendimiento en superficie especialmente altos, nuestro aspirador de cepillos para alfombras CV 38/2 es perfecto para la limpieza eficaz de grandes superficies. Ya sea en oficinas o salas de exposición, en hoteles y restaurantes, en comercios o en edificios públicos, gracias a la anchura de trabajo extragrande y a los numerosos detalles útiles, la limpieza de alfombras resulta rápida y cómoda. El asa ergonómica con interruptor de conexión/desconexión integrado se adapta perfectamente a la mano, el reducido peso del equipo permite trabajar sin fatiga y los accesorios, siempre al alcance de la mano, garantizan unos resultados de limpieza perfectos incluso en bordes y huecos. Además, la ayuda visual para el ajuste de los cepillos permite un ajuste exacto de los cepillos a la altura de la alfombra. En cuanto al mantenimiento, el innovador sistema de cable de red de cambio rápido y la posibilidad de cambiar de cepillos sin herramientas reducen considerablemente el tiempo y los costes que este suele conllevar. Y por último, pero no por ello menos importante, el sistema de toma especialmente desarrollado y patentado permite un cambio casi completamente libre de polvo de las bolsas de filtro de fieltro con gran resistencia a la rotura.

Características y ventajas
Aspirador en seco vertical de cepillos CV 38/2 Adv CUL: Piloto luminoso
Piloto luminoso
Indicación visual para ajustar la altura de los rodillos del cepillo. Cepillos cilíndricos ajustables a diferentes alturas de moqueta. Ajuste optimizado de la altura de los rodillos del cepillo para obtener los mejores resultados de limpieza.
Aspirador en seco vertical de cepillos CV 38/2 Adv CUL: Sistema de sustitución rápida para cable de red
Sistema de sustitución rápida para cable de red
Cable de red insertable y muy fácil de cambiar. El cambio rápido puede realizarlo fácilmente cualquier persona sin conocimientos previos. Ahorra tiempo y gastos de servicio.
Aspirador en seco vertical de cepillos CV 38/2 Adv CUL: Óptimas posibilidades de limpieza con flexibilidad
Óptimas posibilidades de limpieza con flexibilidad
Fácil y rápida extracción de la manguera de aspiración extensible. Eliminación de atascos sin esfuerzo en caso necesario.
Cambio de cepillos sin herramientas
  • Cilindro de cepillos de cambio sin herramientas en segundos.
Asa ergonómica con interruptor de conexión/desconexión
  • Para un manejo cómodo y sencillo.
  • La integración del interruptor de conexión/desconexión supone un plus de ergonomía.
  • Permite trabajar cómodamente y sin fatiga.
Alojamiento para accesorios integrado
  • Sistema de clip para el almacenamiento a prueba de pérdidas de las boquillas aspiradoras.
  • Boquilla para ranuras y boquilla para tapicerías siempre a mano.
Filtro HEPA (opcional)
  • Filtro HEPA 13 certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019.
  • Grado de separación muy elevado, del 99,95 %.
  • Los aerosoles, virus y gérmenes se retienen casi por completo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 100 - 127 / 50 - 60
Ancho de trabajo (cm) 38
Vacío (mbar/kPa) 250 / 25
Caudal de aire (l/s) 48
Potencia nominal (W) 850
Capacidad del depósito (l) 5,5
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 12
Nivel de presión acústica (dB/A) 67
Potencia del motor de cepillos (W) 150
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 9,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1215 x 390 x 350

Scope of supply

  • Boquilla para ranuras
  • Boquilla para tapicerías
  • Tubo de aspiración, extraíble
  • Manguera de aspiración extensible
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Cepillo cilíndrico estándar: 1 Unidad(es)
  • Filtro de espuma: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Indicador del estado del filtro
  • Cable de conexión enchufable: Estándar
  • Empuñadura
Aspirador en seco vertical de cepillos CV 38/2 Adv CUL
Videos
Campos de aplicación
  • Alfombras y moquetas
  • Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

Nuestro equipo está a las órdenes.



Solicite su consulta gratis
Equipamentos para soluções de limpeza industrial