Hidrolimpiadora HD 2.0/1000 Ed
2.0 GPM-1000 PSI. Diseñado con marcos de aluminio resistentes a la corrosión - se convierte fácilmente de carro a patín para una máxima versatilidad de limpieza.
Los carros HD de Kärcher son hidrolimpiadoras de aluminio resistentes a la corrosión que se convierten fácilmente de carro a patín para una máxima versatilidad de limpieza y durabilidad. Estas fiables hidrolimpiadoras eléctricas tienen un mango de perfil bajo y un tamaño compacto, lo que las hace fáciles de maniobrar, y ofrecen un bucle de derivación para una protección adicional de la bomba. Garantía de 7 años para la bomba y neumáticos antipinchazos. Todos los modelos cuentan con certificación ETL conforme a las normas de seguridad UL.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph)
|1
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|73,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|73,3
