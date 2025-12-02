Hidrolimpiadora HD 14/13-4 CAGE FOOD 220V/60Hz - SAR
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|3 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|1400
|Temperatura de entrada (°C)
|80
|Presión de trabajo (bar/PSI)
|130 / 1885
|Potencia de conexión (kW)
|5,5
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|158
|Peso con embalaje incluido (kg)
|158
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|910 x 650 x 750
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Heavy duty
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza de acero inoxidable: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Lanza pulverizadora de alta presión
