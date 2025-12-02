Hidrolimpiadora HD 14/13-4 CAGE FOOD 220V/60Hz - SAR

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 3 / 220 / 60
Caudal (l/h) 1400
Temperatura de entrada (°C) 80
Presión de trabajo (bar/PSI) 130 / 1885
Potencia de conexión (kW) 5,5
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 158
Peso con embalaje incluido (kg) 158
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 910 x 650 x 750

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Heavy duty
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
  • Lanza de acero inoxidable: 1050 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Lanza pulverizadora de alta presión
Hidrolimpiadora HD 14/13-4 CAGE FOOD 220V/60Hz - SAR
