Lava-aspiradora Puzzi 10/1 CA
La lava-aspiradora Puzzi 10/1 realiza una limpieza profunda o de mantenimiento de superficies alfombradas, así como de tapicerías.
La lava-aspiradora Puzzi 10/1 realiza una limpieza profunda o de mantenimiento de superficies alfombradas de tamaño pequeño a mediano, así como de tapicerías. Los accesorios de diseño modular se pueden guardar perfectamente en el equipo, ahorrando espacio durante su transporte o almacenaje. El asa de transporte ofrece un soporte para el tubo de prolongación.
Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpiezaPerfecta limpieza en profundidad de superficies textiles. Rápido secado y posibilidad de volver a utilizar las superficies gracias a un excelente rendimiento de reaspiración. Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después.
Calidad profesional: extremadamente robusta y de larga vida útilBomba eficiente con una larga vida útil. Turbina potente con una gran potencia de aspiración.
Completo kit para la limpieza de alfombrasLabio de aspiración flexible para garantizar un ángulo de aspiración óptimo y los mejores resultados de secado. Boquilla para suelos ancha de 240 mm con tubo de pulverización/aspiración. Asa doble ergonómica para una mayor comodidad de aplicación.
Práctica boquilla para tapicerías
- Limpieza sencilla y en profundidad de tapicerías y muebles tapizados.
- Ideal para la limpieza interior de vehículos.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
- Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
- Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
- Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
- Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
- Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Ruedas traseras de gran tamaño y ruedas de dirección de 360° flexibles
- Fácil maniobrabilidad incluso en superficies irregulares.
- Especialmente manejable y flexible para la limpieza.
Gancho portacables
- Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
- Práctico y cuidadoso con los cables.
- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Almacenamiento integrado de boquilla para tapicerías y boquilla para moquetas
- Gracias al diseño de la pinza, la boquilla para tapicerías está siempre a mano.
- Alojamiento para el tubo de aspiración integrado con boquilla para suelos en el asa de transporte.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|20 - 25
|Caudal de aire (l/s)
|54
|Vacío (kPa)
|22
|Caudal de pulverización (l/min)
|1
|Presión de pulverización (bar)
|1
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|10 / 9
|Potencia de la turbina (W)
|1250
|Potencia de la bomba (W)
|40
|Tipo de corriente (V)
|110 - 127
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|10,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Boquilla para tapicerías
- Detergente: RM 760 en pastillas, 2 Unidad(es)
- Tubo de pulverización/aspiración: 2.5 m
- Gancho portacables
- Boquilla para suelos: 240 mm
- Pistola pulverizadora/de aspiración
- Asa en forma de D para tubo de pulverización/aspiración
- Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia
- Tubo de pulverización/aspiración: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para suelos
- Punta de boquilla: Boquilla para tapicerías, azul
Videos
Campos de aplicación
- Para una limpieza intensiva en profundidad de tapicerías y muebles tapizados
- Para la limpieza de mantenimiento y la eliminación de manchas en moquetas
- Para la limpieza de todas las superficies textiles, también en vehículos
- Para una limpieza intensiva en profundidad de los asientos textiles de vehículos
- Para una limpieza específica en profundidad de pequeñas superficies de moquetas
- Para la limpieza de tapicerías y superficies textiles en zonas higiénicamente sensibles
- Para la limpieza en profundidad de alfombras y revestimientos de suelo textiles
Accesorios
