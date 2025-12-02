Con 66 dB (A), el equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4 es el aspirador en húmedo más silencioso de tu clase y es ideal para una limpieza sin ruido. Con una capacidad de 30 l de agua limpia y una boquilla para suelos de 350 mm, el innovador equipo de pulverización y aspiración combinadas es idóneo para la limpieza de grandes superficies textiles. Durante el diseño del equipo se centró la atención en ofrecer un trabajo ergonómico, sin esfuerzo y con ahorro de tiempo. El concepto de manejo EASY Operation y el ergonómico concepto vertical facilitan enormemente la manipulación. Gracias a unos pictogramas de fácil comprensión se suprimen los largos períodos de aprendizaje. El depósito de agua sucia es extraíble, el asa y la geometría del depósito están pensados para un transporte ergonómico. El depósito se limpia fácilmente y es apto por tanto también para el llenado del depósito de agua limpia. El reducido periodo de programación ahorra tiempo y costes. El equipo ofrece un tiempo de secado hasta un 30 % más rápido que los equipos de la competencia. El labio de aspiración flexible garantiza un ángulo de aspiración siempre óptimo. Puzzi 30/4 es fácilmente transportable, también tumbada con el depósito de agua limpia lleno, y las grandes ruedas fijas la hacen apta para las escaleras.