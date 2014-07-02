Mangueras de alta presión

Kärcher Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect

Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect

Ir a productos
Kärcher Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect

Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect

Ir a productos
Kärcher Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992

Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992

Ir a productos
Kärcher Prolongación de la manguera de alta presión: hasta 2007 y para equipos sin sistema Quick Connect

Prolongación de la manguera de alta presión: hasta 2007 y para equipos sin sistema Quick Connect

Ir a productos
Kärcher Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect

Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect

Ir a productos
Kärcher Mangueras de alta presión

Mangueras de alta presión

Ir a productos
Kärcher Manguera de alta presión

Manguera de alta presión

Ir a productos