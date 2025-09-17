La barredora manual KM 70/30 C hace que la limpieza de superficies duras en interiores y exteriores sea eficaz y eficiente. El cepillo cilíndrico de barrido, el cepillo lateral y la turbina funcionan con baterías eléctricas y aumentan significativamente la comodidad de uso: las esquinas y zonas de difícil acceso se barren con mucho menos esfuerzo. El filtro plegado plano con aspiración activa reduce la generación de polvo incluso cuando se recogen grandes cantidades de polvo fino y mantiene impecable el entorno de trabajo. El cepillo cilíndrico de barrido puede ajustarse en 6 pasos para adaptar su rendimiento de limpieza a diferentes superficies. La práctica opción de almacenamiento para equipos adicionales, como cubos y pinzas para suciedad gruesa, facilita el trabajo. El cambio sin herramientas del cepillo lateral y el filtro también simplifica el mantenimiento. La plataforma de baterías Kärcher Battery Power+ de 36 V garantiza potencia suficiente en cualquier situación. La batería intercambiable es extraíble, lo que facilita el transporte. La batería y el cargador no están incluidos en el volumen de suministro.