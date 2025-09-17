Barredora KM 70/30 C Bp 2SB
Barredora manual KM 70/30 C para la limpieza de superficies duras en interiores y exteriores; gracias al filtro con función de aspiración y al accionamiento del cepillo cilíndrico de barrido y del cepillo lateral a batería es cómoda y levanta poco polvo.
La barredora manual KM 70/30 C hace que la limpieza de superficies duras en interiores y exteriores sea eficaz y eficiente. El cepillo cilíndrico de barrido, el cepillo lateral y la turbina funcionan con baterías eléctricas y aumentan significativamente la comodidad de uso: las esquinas y zonas de difícil acceso se barren con mucho menos esfuerzo. El filtro plegado plano con aspiración activa reduce la generación de polvo incluso cuando se recogen grandes cantidades de polvo fino y mantiene impecable el entorno de trabajo. El cepillo cilíndrico de barrido puede ajustarse en 6 pasos para adaptar su rendimiento de limpieza a diferentes superficies. La práctica opción de almacenamiento para equipos adicionales, como cubos y pinzas para suciedad gruesa, facilita el trabajo. El cambio sin herramientas del cepillo lateral y el filtro también simplifica el mantenimiento. La plataforma de baterías Kärcher Battery Power+ de 36 V garantiza potencia suficiente en cualquier situación. La batería intercambiable es extraíble, lo que facilita el transporte. La batería y el cargador no están incluidos en el volumen de suministro.
Características y ventajas
Batería de iones de litio reemplazableLa autonomía de la batería puede seleccionarse en función de la zona que se deba limpiar. Cargas rápidas e intermedias para tiempos de funcionamiento más prolongados y una mayor productividad. Indicación del tiempo restante de la batería durante el barrido.
Filtro plegado plano con aspiración activaReduce la formación de polvo y proporciona un entorno de trabajo impecable. Cambio del filtro sin herramientas. El sacudidor de filtro manual garantiza el mejor resultado de barrido incluso con polvo fino.
Práctica superficie de apoyoPueden transportarse utensilios de limpieza adicionales. Aumenta la eficacia y ahorra vías adicionales. La suciedad gruesa se recoge y elimina cómodamente.
El asa de empuje es plegable y regulable en tres posiciones
- El asa de empuje plegable permite el almacenamiento en poco espacio.
- Ajustable a la altura del usuario.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Tipo de accionamiento
|manual
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|3920
|Ancho de trabajo (mm)
|480
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|700
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|980
|Volumen del depósito bruto/neto (l)
|45 / 20
|Superficie de filtrado (m²)
|0,6
|Tipo de batería
|Batería extraíble de Li-Ion
|Tensión (V)
|36
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Autonomía por cada carga de la batería (h)
|máx. 2 (7,5 Ah) / máx. 1,6 (6,0 Ah)
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|33,5
|Peso del embalaje (kg)
|40,2
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Filtro para polvo fino
Equipamiento
- Accionamiento del cepillo cilíndrico eléctrico
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Limpieza del filtro manual
- Asa de empuje plegable
- Principio de recogedor
- Aspiración
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Cepillo lateral plegable
- Cepillo lateral ajustable de forma gradual
- Asa de transporte
