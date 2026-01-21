Accesorios de boquillas de recambio
Toberas de repuesto de alta calidad para todas las hidrolavadoras de superficies T-Racer (excepto T 350) Para las clases de K 2 a K 7, canal limpiador de PC 20 para K 3 a K 7, así como limpiador de chasis para K 2 a K 5.
Puntas de repuesto de alta calidad para el reemplazo rápido y fácil boquillas. Contenido: tres pares de boquillas para diferentes clases de rendimiento de lavado a presión, una boquilla de alimentación para la limpieza de esquinas y bordes en conjunción con los T 400, T 450 y T 550 hidrolavadoras de superficies, y dos abrazaderas para la fijación. Las toberas de repuesto son apropiados para los siguientes accesorios: el limpiador de superficie T-Racer en las clases de K 2 a K 7 (excepto T 350), canal PC limpiador 20 en las clases de K 3 a K 7, así como limpiador de chasis para las clases de K 2 a K 5.
Características y ventajas
Boquilla de reemplazo
- Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
- De alta calidad para una larga vida útil.
Alta presión - chorro plano
- Incluso limpieza y el aflojamiento de la suciedad persistente.
Limpieza de gran alcance con alta presión
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|17 x 17 x 18