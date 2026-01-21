Puntas de repuesto de alta calidad para el reemplazo rápido y fácil boquillas. Contenido: tres pares de boquillas para diferentes clases de rendimiento de lavado a presión, una boquilla de alimentación para la limpieza de esquinas y bordes en conjunción con los T 400, T 450 y T 550 hidrolavadoras de superficies, y dos abrazaderas para la fijación. Las toberas de repuesto son apropiados para los siguientes accesorios: el limpiador de superficie T-Racer en las clases de K 2 a K 7 (excepto T 350), canal PC limpiador 20 en las clases de K 3 a K 7, así como limpiador de chasis para las clases de K 2 a K 5.