Almohadila externo accesorios
Ideal para ventanas externas: el paño de microfibra de limpieza exterior con cierre de gancho y bucle y un montón de fibras abrasivas. Incl. rascador de suciedad persistente.
Gracias al sistema de sujeción de gancho y bucle, el paño de microfibra de limpieza muy fácilmente se pueden unir a la botella de spray y también reemplazados. Debido a que hay un número particularmente grande de fibras abrasivas, la almohadilla es especialmente adecuado para la limpieza de ventanas exteriores. El rascador elimina la suciedad cerrados incluso la suciedad más difícil desde la ventana.
Características y ventajas
Paño de microfibra para el exterior
- Para relucientes ventanas sin rayas.
Cierre de gancho y bucle
- Gracias a la fijación con cintas de sujeción es posible cambiar de forma sencilla y rápida el paño de microfibra.
Rascador de suciedad
Adecuado para wv aspersión botella extra (2,633 a 129,0)
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Textil compuesto de fibra
|70% de poliéster; 30% poliamida
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|70 x 275 x 30
Campos de aplicación
- Baldosas
- Espejos
- Incluso la suciedad persistente