Gracias al sistema de sujeción de gancho y bucle, el paño de microfibra de limpieza muy fácilmente se pueden unir a la botella de spray y también reemplazados. Debido a que hay un número particularmente grande de fibras abrasivas, la almohadilla es especialmente adecuado para la limpieza de ventanas exteriores. El rascador elimina la suciedad cerrados incluso la suciedad más difícil desde la ventana.