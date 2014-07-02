Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1

Espuma limpiadora Ultra + sistema de cambio rápido FJ 10 C Connect 'n' boquilla de espuma Clean. Fácil cambio entre diferentes detergentes con un simple clic.

FJ 10 C Connect 'n' boquilla de espuma limpia con un limpiador de espuma Ultra. El sistema de cambio rápido para la aplicación de detergente permite una rápida conmutación entre diferentes detergentes con un solo clic. La dosis de detergente se puede ajustar fácilmente en la boquilla de espuma (perilla amarilla). El nivel de chorro se puede ajustar según sea necesario. Adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher de la K 2 a K 7 clases.

Características y ventajas
Boquilla de espuma innovative
  • Generación y aplicación de gran alcance de la espuma.
En el kit
  • Kit práctica con diversos detergentes.
Sistema de cambio rápido
  • Cambio rápido y conveniente de detergente con un solo clic.
Limpieza de unidad de dosificación agente
  • Consumo de detergente regulado por el usuario.
Recipiente de detergente transparente
  • El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (kg) 1,3
Peso con embalaje incluido (kg) 1,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 102 x 201 x 260
Compatibilidad Para pistolas anteriores a 2010 (pistola m, 96, 97): se necesita e adaptador m (2.643-950.0).
Videos
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
  • Autocaravanas
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

