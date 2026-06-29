Boquilla para despegar papel pintado

Extractor de papel tapiz ideal para eliminar el fondo de pantalla y pegamento residuos utilizando la fuerza del vapor.

Extractor de papel tapiz ideal para eliminar el fondo de pantalla y pegamento residuos utilizando el poder de limpiador de vapor de vapor se puede utilizar para la eliminación de papel pintado y decoración.

Características y ventajas
Adjunto con la apertura de vapor y raspador
  • Kind a la piel - elimina rápidamente fondo de pantalla y fondos de escritorio de adhesivo.
Cobertura amplia de vapor
  • Elimina rápidamente del papel pintado de grandes superficies
Hay escape de vapor
  • Vapor rápidamente penetra en el fondo de pantalla
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 320 x 220 x 100
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Fondo de pantalla
  • Incluso la suciedad persistente
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com