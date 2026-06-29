Boquilla para despegar papel pintado
Extractor de papel tapiz ideal para eliminar el fondo de pantalla y pegamento residuos utilizando la fuerza del vapor.
Extractor de papel tapiz ideal para eliminar el fondo de pantalla y pegamento residuos utilizando el poder de limpiador de vapor de vapor se puede utilizar para la eliminación de papel pintado y decoración.
Características y ventajas
Adjunto con la apertura de vapor y raspador
- Kind a la piel - elimina rápidamente fondo de pantalla y fondos de escritorio de adhesivo.
Cobertura amplia de vapor
- Elimina rápidamente del papel pintado de grandes superficies
Hay escape de vapor
- Vapor rápidamente penetra en el fondo de pantalla
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|320 x 220 x 100
Campos de aplicación
- Fondo de pantalla
- Incluso la suciedad persistente