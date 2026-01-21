eco!Booster 130
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|615 x 108 x 51
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola m, 96, 97): se necesita e adaptador m (2.643-950.0).
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.