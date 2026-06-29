Lanza de espuma con espumero Advanced

Short, lanza de espuma práctico con ángulo de pulverización ajustable con depósito de detergente 1 litro. Ideal para la limpieza de los coches debido a su diseño compacto.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 42
Presión máx. (bar) 300
Temperatura (°C) máx. 60
Conexión M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,8
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