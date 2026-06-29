Lanza de espuma con espumero Advanced
Short, lanza de espuma práctico con ángulo de pulverización ajustable con depósito de detergente 1 litro. Ideal para la limpieza de los coches debido a su diseño compacto.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño de la boquilla ( )
|42
|Presión máx. (bar)
|300
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Conexión
|M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,8
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.