La compacta HD 6/15 G Classic es la máquina ideal para iniciarse en el mundo de las limpiadoras a presión con motor a gasolina y transportables de Kärcher. Extremadamente fácil de transportar en un auto, puede completar las tareas de limpieza más demandantes, por ejemplo en sitios de construcción o en municipalidades, con una presión de trabajo de hasta 150 bar, una bomba de cigüeñal robusta y un volumen de agua de hasta 600 litros por hora. El motor a gasolina integrado (EU STAGE V) entrega autonomía de fuentes de poder externas, las ruedas con aire aseguran la movilidad requerida en su lugar de uso, y la manilla ergonómica y el práctico almacenamiento de accesorios aseguran una utilización amigable con el usuario. Los componentes, protegidos por válvulas térmicas y de seguridad, son fáciles de acceder. El marco tubular de acero firme de la HD 6/15 G Classic también previene el daño resultado de mecanismos externos a la máquina.