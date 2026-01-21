Hidrolavadora HD 6/15 G Entry Class *EU

Compacta y móvil. La limpiadora de alta presión HD 6/15 G Classic con motor a gasolina y bomba de cigüeñal robusta. Ideal para municipalidades, construcciones y trabajos manuales.

La compacta HD 6/15 G Classic es la máquina ideal para iniciarse en el mundo de las limpiadoras a presión con motor a gasolina y transportables de Kärcher. Extremadamente fácil de transportar en un auto, puede completar las tareas de limpieza más demandantes, por ejemplo en sitios de construcción o en municipalidades, con una presión de trabajo de hasta 150 bar, una bomba de cigüeñal robusta y un volumen de agua de hasta 600 litros por hora. El motor a gasolina integrado (EU STAGE V) entrega autonomía de fuentes de poder externas, las ruedas con aire aseguran la movilidad requerida en su lugar de uso, y la manilla ergonómica y el práctico almacenamiento de accesorios aseguran una utilización amigable con el usuario. Los componentes, protegidos por válvulas térmicas y de seguridad, son fáciles de acceder. El marco tubular de acero firme de la HD 6/15 G Classic también previene el daño resultado de mecanismos externos a la máquina.

Características y ventajas
Alta movilidad
  • Grandes ruedas neumáticas para terrenos irregulares.
  • Para una movilidad buena, un transporte cómodo y un almacenamiento ocupando poco espacio: cabe en cualquier turismo normal sin problemas.
Gran durabilidad y resistencia
  • Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
  • Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 600
Presión de trabajo (bar/MPa) 150 / 15
Presión máx. (bar/MPa) 200 / 20
Alimentación de agua R 3/4″
Tipo de accionamiento Gasolina
Tipo de motor G200FA
Cantidad de usuarios simultáneos 1
Peso (con accesorios) (kg) 34,5
Peso con embalaje incluido (kg) 42,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 878 x 538 x 702

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Estándar
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

  • Bastidor de protección Cage﻿
  • Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
Campos de aplicación
  • Construcción
Accesorios
