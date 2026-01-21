Hidrolavadora HD 6/15 G Entry Class *EU
Compacta y móvil. La limpiadora de alta presión HD 6/15 G Classic con motor a gasolina y bomba de cigüeñal robusta. Ideal para municipalidades, construcciones y trabajos manuales.
La compacta HD 6/15 G Classic es la máquina ideal para iniciarse en el mundo de las limpiadoras a presión con motor a gasolina y transportables de Kärcher. Extremadamente fácil de transportar en un auto, puede completar las tareas de limpieza más demandantes, por ejemplo en sitios de construcción o en municipalidades, con una presión de trabajo de hasta 150 bar, una bomba de cigüeñal robusta y un volumen de agua de hasta 600 litros por hora. El motor a gasolina integrado (EU STAGE V) entrega autonomía de fuentes de poder externas, las ruedas con aire aseguran la movilidad requerida en su lugar de uso, y la manilla ergonómica y el práctico almacenamiento de accesorios aseguran una utilización amigable con el usuario. Los componentes, protegidos por válvulas térmicas y de seguridad, son fáciles de acceder. El marco tubular de acero firme de la HD 6/15 G Classic también previene el daño resultado de mecanismos externos a la máquina.
Características y ventajas
Alta movilidad
- Grandes ruedas neumáticas para terrenos irregulares.
- Para una movilidad buena, un transporte cómodo y un almacenamiento ocupando poco espacio: cabe en cualquier turismo normal sin problemas.
Gran durabilidad y resistencia
- Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|600
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|150 / 15
|Presión máx. (bar/MPa)
|200 / 20
|Alimentación de agua
|R 3/4″
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Tipo de motor
|G200FA
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Peso (con accesorios) (kg)
|34,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|42,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Bastidor de protección Cage
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
Campos de aplicación
- Construcción
