Limpiadoras de suelos y superficies duras

Kärcher Limpiadora de superficies FR Classic

Limpiadora de superficies FR Classic

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Kärcher Accesorio para la limpieza de superficies duras FRV 30

Accesorio para la limpieza de superficies duras FRV 30

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Kärcher Limpiadora de superficies duras FR 30

Limpiadora de superficies duras FR 30

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Kärcher Kits de boquillas específicos para FR

Kits de boquillas específicos para FR

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Kärcher Kits de boquillas específicos para FRV

Kits de boquillas específicos para FRV

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Kärcher Kit de boquillas específico para FR Classic

Kit de boquillas específico para FR Classic

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Kärcher Limpiadora de superficies FRV 30 ME

Limpiadora de superficies FRV 30 ME

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Kärcher Limpiadora de superficie FR 50 Me

Limpiadora de superficie FR 50 Me

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CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

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© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com