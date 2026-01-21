T 450
Boquilla de energía para la limpieza final, incluso en las esquinas y en los bordes: El limpiador de superficies T7 Plus T-Racer con la función de enjuague - para una limpieza efectiva y libre de salpicaduras de grandes superficies.
El limpiador de superficies T7 Plus T-Racer es una herramienta eficaz para la limpieza de las zonas externas sin salpicaduras. El brazo de doble chorro giratorio elimina la suciedad de las superficies grandes, el ahorro de aprox. 50 por ciento de su tiempo en comparación con la limpieza con una lanza. La adición de la boquilla de alimentación también garantiza una limpieza eficaz en las esquinas y en los bordes. Y gracias a la boquilla de enjuague integrado, la suciedad flojos es simplemente arrastrados desde la superficie limpia - ahorro de tiempo y esfuerzo después. Las superficies duras, tales como piedra y hormigón, y las superficies más delicadas, tales como la madera, tanto se puede limpiar mediante el ajuste de la distancia entre la boquilla y la superficie a limpiar. Gracias al efecto aerodeslizador, el T-Racer es particularmente fácil de maniobrar. Las diversas funciones se seleccionan simplemente usando el interruptor de pie. Incluso las superficies verticales, tales como puertas de garaje, se pueden limpiar en un instante gracias a la práctica asa. Adecuado para hidrolavadoras de K 4 a K 7.
Características y ventajas
Dos boquillas rotativas de chorro planoExcelente rendimiento de área - ideal para la limpieza de áreas más grandes.
Protección contra salpicadurasLimpieza sin salpicaduras.
Boquilla de alimentación adicional integradaIdeal para la limpieza sin salpicaduras de esquinas y bordes. Fácil de cambiar entre las funciones individuales utilizando el interruptor de pie.
Boquilla de enjuague integrado
- La suciedad aflojada se puede enjuagar la basura inmediatamente, ahorrando trabajo extra después de la limpieza.
Altura ajustable
- Ajuste de la distancia de la boquilla permite una gama de diferentes superficies a limpiar.
- Limpieza de superficies sensibles y no sensibles tales como madera y piedra.
Asa
- Limpieza cómoda de superficies verticales.
Efecto aerodeslizador
- El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Corredor de deslizamiento
- Las diapositivas limpiador de superficie sobre la superficie durante el enjuague.
Botones de pedal
- El cambio entre las funciones se realiza sin problemas y ergonómico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|769 x 288 x 996
Campos de aplicación
- Terraza
- Las puertas de garaje
- Muros de piedra y de jardín
Accesorios
