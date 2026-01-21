El limpiador de superficies T7 Plus T-Racer es una herramienta eficaz para la limpieza de las zonas externas sin salpicaduras. El brazo de doble chorro giratorio elimina la suciedad de las superficies grandes, el ahorro de aprox. 50 por ciento de su tiempo en comparación con la limpieza con una lanza. La adición de la boquilla de alimentación también garantiza una limpieza eficaz en las esquinas y en los bordes. Y gracias a la boquilla de enjuague integrado, la suciedad flojos es simplemente arrastrados desde la superficie limpia - ahorro de tiempo y esfuerzo después. Las superficies duras, tales como piedra y hormigón, y las superficies más delicadas, tales como la madera, tanto se puede limpiar mediante el ajuste de la distancia entre la boquilla y la superficie a limpiar. Gracias al efecto aerodeslizador, el T-Racer es particularmente fácil de maniobrar. Las diversas funciones se seleccionan simplemente usando el interruptor de pie. Incluso las superficies verticales, tales como puertas de garaje, se pueden limpiar en un instante gracias a la práctica asa. Adecuado para hidrolavadoras de K 4 a K 7.