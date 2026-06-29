WR 10

En combinación con los hidrolavadoras de alta presión de agua caliente, nuestro eliminador de malezas WR 10 permite la eliminación rápida y completa de malezas. Con cabezal de pulverización de 10 cm y adaptador de boquilla.

Hasta 98 ° C de agua caliente de un hidrolavadora de agua caliente de Kärcher y nuestro eliminador de malezas WR 10 con cabezal de pulverización de 10 centímetros garantizan una eliminación eficaz y eficiente de la hierba también en espacios reducidos. Un adaptador de boquilla integrado garantiza un flujo óptimo del agua caliente y también permite el uso de cualquiera de nuestras máquinas de alta presión. El diseño compacto y liviano del removedor de malezas facilita su trabajo y permite un trabajo ininterrumpido sin esfuerzo y por más tiempo.

Características y ventajas
Eliminación efectiva de malezas con la combinación óptima de removedor de malezas y limpiador de alta presión con agua caliente
  • Adaptador de boquilla integrado para el volumen de agua correcto para cada hidrolavadora de alta presión de agua caliente Kärcher.
  • La última tecnología de quemadores Kärcher garantiza la temperatura óptima del agua para la eliminación de malezas (hasta 98 ° C).
Eliminador de malezas compacto con diseño liviano
  • El diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos.
  • El diseño liviano alivia al usuario y permite intervalos de trabajo más largos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,7
Videos
Campos de aplicación
  • Eliminación de malezas efectiva, libre de químicos y cómoda en el entorno municipal
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