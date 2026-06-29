WR 10
En combinación con los hidrolavadoras de alta presión de agua caliente, nuestro eliminador de malezas WR 10 permite la eliminación rápida y completa de malezas. Con cabezal de pulverización de 10 cm y adaptador de boquilla.
Hasta 98 ° C de agua caliente de un hidrolavadora de agua caliente de Kärcher y nuestro eliminador de malezas WR 10 con cabezal de pulverización de 10 centímetros garantizan una eliminación eficaz y eficiente de la hierba también en espacios reducidos. Un adaptador de boquilla integrado garantiza un flujo óptimo del agua caliente y también permite el uso de cualquiera de nuestras máquinas de alta presión. El diseño compacto y liviano del removedor de malezas facilita su trabajo y permite un trabajo ininterrumpido sin esfuerzo y por más tiempo.
Características y ventajas
Eliminación efectiva de malezas con la combinación óptima de removedor de malezas y limpiador de alta presión con agua caliente
- Adaptador de boquilla integrado para el volumen de agua correcto para cada hidrolavadora de alta presión de agua caliente Kärcher.
- La última tecnología de quemadores Kärcher garantiza la temperatura óptima del agua para la eliminación de malezas (hasta 98 ° C).
Eliminador de malezas compacto con diseño liviano
- El diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos.
- El diseño liviano alivia al usuario y permite intervalos de trabajo más largos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,7
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Eliminación de malezas efectiva, libre de químicos y cómoda en el entorno municipal
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