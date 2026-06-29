Hasta 98 ° C de agua caliente de un hidrolavadora de agua caliente de Kärcher y nuestro eliminador de malezas WR 10 con cabezal de pulverización de 10 centímetros garantizan una eliminación eficaz y eficiente de la hierba también en espacios reducidos. Un adaptador de boquilla integrado garantiza un flujo óptimo del agua caliente y también permite el uso de cualquiera de nuestras máquinas de alta presión. El diseño compacto y liviano del removedor de malezas facilita su trabajo y permite un trabajo ininterrumpido sin esfuerzo y por más tiempo.