Hidrolavadora HDS 7/16C Classic
Limpiadora trifásica de alta presión de agua caliente con compartimentos de almacenamiento eco!, operación con un solo botón, tanques integrados, arma de fácil presión, la presión continua/ regulación del flujo de agua, y mucho más.
La HDS 7/16 C es una máquina de trifásica, de alto rendimiento, de agua caliente y alta presión en el segmento de los compactos con equipo avanzado. El modo de eco eficiencia único garantiza un funcionamiento ecológico y económico. La actividad central de un solo botón garantiza un manejo fácil de usar. Las grandes ruedas y el rodillo de dirección aseguran una excelente movilidad. El chasis robusto protege los tanques integrados para el agente de limpieza y combustión. La pistola ergonómica Easy Press está equipada con Softgrip y ajuste continuo del flujo de presión/agua servo-control, continuo de los accesorios. Compartimientos de almacenamiento prácticos para accesorios, boquillas, etc. completan la atractiva gama de equipos de la HDS 7/16 C.
Características y ventajas
RentabilidadModo eco!efficiency - económica y amigable con el medio ambiente, aún durante largos períodos de trabajo. Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO² en un 20 %. Dosificación de detergente precisa con función de abrillantado.
Fácil manejoOperación intuitiva con un único switch selector. Gran abertura del tanque con la tolva de llenado. Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y combustible se pueden llenar cómodamente desde el exterior, sin que sea necesario abrir la cubierta.
AlmacenajeCompartimiento bloqueable para accesorios como boquillas, herramientas, etc. Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión. Soporte integrado para la lanza para el transporte.
Confiabilidad
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
- Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba contra posibles daños.
- Sistema de ablandamiento del agua para proteger la bobina contra la calcificación.
Movilidad
- Principio carretilla con grandes ruedas y rodillo de dirección.
- Grandes asas integradas en el chasis
- Balanceo integrado para fácil inclinación al esquivar obstáculos como escaleras o bordes.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y cierres rápidos EASY!Lock.
- Trabajar por fin sin: la pistola de alta presión EASY!Force.
- Cierres rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|380
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|270 - 660
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura (con entrada a 12 °C) (°C)
|máx. 80
|Potencia de conexión (kW)
|4,7
|Consumo de combustible para calefacción, carga completa (kg/h)
|4,1
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|3,3
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|15
|Peso (con accesorios) (kg)
|102,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|111,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)
- Control de presostato
- Depósito de detergente y de combustible integrado
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción
