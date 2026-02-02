La HDS 7/16 C es una máquina de trifásica, de alto rendimiento, de agua caliente y alta presión en el segmento de los compactos con equipo avanzado. El modo de eco eficiencia único garantiza un funcionamiento ecológico y económico. La actividad central de un solo botón garantiza un manejo fácil de usar. Las grandes ruedas y el rodillo de dirección aseguran una excelente movilidad. El chasis robusto protege los tanques integrados para el agente de limpieza y combustión. La pistola ergonómica Easy Press está equipada con Softgrip y ajuste continuo del flujo de presión/agua servo-control, continuo de los accesorios. Compartimientos de almacenamiento prácticos para accesorios, boquillas, etc. completan la atractiva gama de equipos de la HDS 7/16 C.