Hidrolavadora HDS 6/14 C *AR
Limpiadora de alta presión monofase con agua caliente con nivel eco!efficiency, manejo mediante un botón, depósitos integrados, pistola Easy Press con revestimiento suave de la empuñadura, regulación del caudal de agua / presión sin escalonamiento y muchas prestaciones más.
La HDS 6/14 C Classic es una potente limpiadora de alta presión monofase con agua caliente. Pertenece a la clase compacta de Kärcher y convence gracias a su equipamiento superior. A ello hay que añadir el exclusivo nivel eco!efficiency, que permite un servicio económico y especialmente respetuoso con el medio ambiente. Su sencillísima manipulación queda garantizada gracias al manejo mediante un solo botón. Las grandes ruedas y los rodillos de dirección garantizan una movilidad excepcional. El chasis resistente dispone de depósitos integrados para detergente y combustible. Además, el equipo incluye la ergonómica pistola Easy Press, con revestimiento suave de la empuñadura y ajuste continuo de la presión y del caudal de agua (Servo Control) directamente en los accesorios. A ello se añaden prácticos compartimientos para accesorios, boquillas, etc.
Características y ventajas
RentabilidadModo eco!efficiency - económica y amigable con el medio ambiente, aún durante largos períodos de trabajo. Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO² en un 20 %. Dosificación de detergente precisa con función de abrillantado.
Fácil manejoOperación intuitiva con un único switch selector. Gran abertura del tanque con la tolva de llenado. La botella para mantenimiento del sistema se puede cambiar fácilmente.
AlmacenajeCompartimiento bloqueable para accesorios como boquillas, herramientas, etc. Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión. Soporte integrado para la lanza para el transporte.
Confiabilidad
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
- Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba contra posibles daños.
- Sistema de ablandamiento del agua para proteger la bobina contra la calcificación.
Movilidad
- Principio carretilla con grandes ruedas y rodillo de dirección.
- Grandes asas integradas en el chasis
- Balanceo integrado para fácil inclinación al esquivar obstáculos como escaleras o bordes.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y cierres rápidos EASY!Lock.
- Trabajar por fin sin: la pistola de alta presión EASY!Force.
- Cierres rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|240 - 560
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Temperatura (con entrada a 12 °C) (°C)
|máx. 80
|Potencia de conexión (kW)
|3,6
|Consumo de combustible para calefacción, carga completa (kg/h)
|3,5
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|2,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|15
|Peso (con accesorios) (kg)
|95,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|104,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla turbo
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)
- Control de presostato
- Depósito de detergente y de combustible integrado
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción
