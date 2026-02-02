La HDS 6/14 C Classic es una potente limpiadora de alta presión monofase con agua caliente. Pertenece a la clase compacta de Kärcher y convence gracias a su equipamiento superior. A ello hay que añadir el exclusivo nivel eco!efficiency, que permite un servicio económico y especialmente respetuoso con el medio ambiente. Su sencillísima manipulación queda garantizada gracias al manejo mediante un solo botón. Las grandes ruedas y los rodillos de dirección garantizan una movilidad excepcional. El chasis resistente dispone de depósitos integrados para detergente y combustible. Además, el equipo incluye la ergonómica pistola Easy Press, con revestimiento suave de la empuñadura y ajuste continuo de la presión y del caudal de agua (Servo Control) directamente en los accesorios. A ello se añaden prácticos compartimientos para accesorios, boquillas, etc.