Limpiadora monodisco BDS 43/150 C Classic

Características y ventajas
Limpiadora monodisco BDS 43/150 C Classic: Motor potente
Motor potente
Diseño muy resistente y de larga vida útil.
Limpiadora monodisco BDS 43/150 C Classic: Engranaje planetario robusto
Engranaje planetario robusto
Fabricado con ruedas dentadas metálicas resistentes. Menor desgaste y menores gastos de mantenimiento en comparación con una transmisión por correas. Elevado par de giro en comparación con la transmisión por correas tradicional.
Limpiadora monodisco BDS 43/150 C Classic: Manejo sencillo
Manejo sencillo
Manejo cómodo y sencillo.
Toma de corriente adicional
  • Para la conexión de una unidad de aspiración que reduce la formación de polvo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Alimentación de red
Ancho útil de los cepillos (mm) 430
Altura útil (mm) 90
Velocidad de rotación de cepillos (rpm) 150
Presión de apriete de cepillos (kg) 43
Nivel de presión acústica (dB/A) 66
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50
Peso (con accesorios) (kg) 44,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 940 x 430 x 1105

Scope of supply

  • Plato impulsor

Equipamiento

  • Depósito opcional: 10 l
  • Alimentación de red
Videos
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com