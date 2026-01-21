Limpiadora monodisco BDS 43/150 C Classic
Características y ventajas
Motor potenteDiseño muy resistente y de larga vida útil.
Engranaje planetario robustoFabricado con ruedas dentadas metálicas resistentes. Menor desgaste y menores gastos de mantenimiento en comparación con una transmisión por correas. Elevado par de giro en comparación con la transmisión por correas tradicional.
Manejo sencilloManejo cómodo y sencillo.
Toma de corriente adicional
- Para la conexión de una unidad de aspiración que reduce la formación de polvo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Altura útil (mm)
|90
|Velocidad de rotación de cepillos (rpm)
|150
|Presión de apriete de cepillos (kg)
|43
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Peso (con accesorios) (kg)
|44,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|940 x 430 x 1105
Scope of supply
- Plato impulsor
Equipamiento
- Depósito opcional: 10 l
- Alimentación de red
