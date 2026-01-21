Hidrolavadora HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Características y ventajas
Extraordinaria eficiencia energética con un elevado ahorro de gastos
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y cierres rápidos EASY!Lock.
- Trabajar por fin sin: la pistola de alta presión EASY!Force.
- Cierres rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.
Servomando
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|300 - 760
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 45 - máx. 85
|Potencia de conexión (kW)
|29,5
|Cable de conexión (m)
|5
|Potencia calorífica (kW)
|24
|Peso (con accesorios) (kg)
|122,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|133,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Equipamiento incluido
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Calefacción eléctrica sin gases de escape
- Barra de control con indicador luminoso
- Control de presostato
- Dos depósitos de detergente
- Servomando
