Hidrolavadora HDS-E 8/16-4 M 24 kW

Características y ventajas
Extraordinaria eficiencia energética con un elevado ahorro de gastos
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y cierres rápidos EASY!Lock.
  • Trabajar por fin sin: la pistola de alta presión EASY!Force.
  • Cierres rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.
Servomando
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 300 - 760
Presión de trabajo (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatura (con entrada a 12 °C) (°C) mín. 45 - máx. 85
Potencia de conexión (kW) 29,5
Cable de conexión (m) 5
Potencia calorífica (kW) 24
Peso (con accesorios) (kg) 122,1
Peso con embalaje incluido (kg) 133,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Lanza pulverizadora: 1050 mm
  • Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

  • Calefacción eléctrica sin gases de escape
  • Barra de control con indicador luminoso
  • Control de presostato
  • Dos depósitos de detergente
  • Servomando
Accesorios
Detergentes
