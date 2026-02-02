Limpiador potente, de agua caliente y alta presión con un robusto motor de gasolina de cuatro tiempos y arranque eléctrico para el funcionamiento independiente del suministro de electricidad. Todos los componentes están alojados en un marco de acero tubular robusto que ofrece todo tipo de protección durante las aplicaciones de servicio pesado. El marco está especialmente diseñado para el manejo mecánico con una grúa o carretilla elevadora. El motor está equipado con una instalación de reducción de velocidad automática que reduce el nivel de ruido durante las pausas y en gran medida extiende la vida útil de la máquina limpiadora de alta presión. El arranque eléctrico mejora la comodidad de partida. Materiales de alta calidad en la bomba de alta presión, es decir, de la culata de latón, válvulas de acero inoxidable, níquel-cromo plateado pistones de acero inoxidable, ayudan a garantizar una larga vida útil y características de funcionamiento superiores. Una válvula de alivio de presión, presión integral y controles de flujo de agua, así como el modo de vapor aseguran que el rendimiento sea perfectamente adaptado a las diferentes tareas de limpieza. El quemador de alto rendimiento, con la bobina del calentador en posición vertical y no detonantes de encendido continuo, tiene un ajuste infinitamente variable entre 30 ° C y 98 ° C. Las características de seguridad, tales como el bajo nivel de aceite, válvulas de seguridad, bajo nivel de agua y calefacción de bajo aceite ayudana proteger la máquina en condiciones difíciles de funcionamiento del día a día. El tanque de flotación con su inhibidor de incrustaciones de goteo integrado (DGT) aísla de forma fiable la unidad de agua potable y protege todos los componentes que entran en contacto con el agua de escala y otros depósitos.