La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 8/18-4 M seduce con su respeto al medioambiente y su fácil mantenimiento, un manejo sencillo, buen rendimiento de limpieza y seguridad operacional. El rodillo de dirección, los neumáticos de goma, el asa de empuje ergonómica, la posibilidad de carga y transporte mediante carretillas elevadoras y el dispositivo de inclinación son elementos que facilitan un cómodo transporte. El modo eco!efficiency en combinación con el turboventilador, la dosificación del detergente, la tecnología de quemadores optimizada, el interruptor de servicio para la regulación de la dureza del agua y la elevada eficiencia de la bomba, garantizan resultados de limpieza superiores. Sin olvidar la tecnología de boquillas patentada y los accesorios específicos. La pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar la fuerza de retención, mientras que los cierres rápidos EASY!Lock posibilitan un manejo cinco veces más rápido en comparación con las uniones roscadas convencionales. El equipamiento específico adicional incluye el sensor de gases de escape, la adaptación para la conservación del sistema, la bomba axial de tres pistones y el revestimiento para apertura de chimenea resistente al calor. El equipo incorpora un resistente chasis. Fácil acceso a todos los componentes relevantes para el mantenimiento.