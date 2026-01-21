Hidrolavadora HDS 8/18-4 M
Equipo básico trifásico de gama media: la limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 8/18-4 M con motor eléctrico de 4 polos destaca, entre otros, por su modo eco!efficiency.
La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 8/18-4 M seduce con su respeto al medioambiente y su fácil mantenimiento, un manejo sencillo, buen rendimiento de limpieza y seguridad operacional. El rodillo de dirección, los neumáticos de goma, el asa de empuje ergonómica, la posibilidad de carga y transporte mediante carretillas elevadoras y el dispositivo de inclinación son elementos que facilitan un cómodo transporte. El modo eco!efficiency en combinación con el turboventilador, la dosificación del detergente, la tecnología de quemadores optimizada, el interruptor de servicio para la regulación de la dureza del agua y la elevada eficiencia de la bomba, garantizan resultados de limpieza superiores. Sin olvidar la tecnología de boquillas patentada y los accesorios específicos. La pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar la fuerza de retención, mientras que los cierres rápidos EASY!Lock posibilitan un manejo cinco veces más rápido en comparación con las uniones roscadas convencionales. El equipamiento específico adicional incluye el sensor de gases de escape, la adaptación para la conservación del sistema, la bomba axial de tres pistones y el revestimiento para apertura de chimenea resistente al calor. El equipo incorpora un resistente chasis. Fácil acceso a todos los componentes relevantes para el mantenimiento.
Características y ventajas
RentabilidadEn el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua. Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.
La mayor eficienciaTecnología del quemador acreditada y altamente eficaz. El electromotor de cuatro polos y marcha lenta garantiza una larga vida útil.
Seguridad operacionalEl gran filtro fino para agua integrado protege la bomba de alta presión de forma segura de las partículas pequeñas de suciedad. El termostato de gases de escape instalado desconecta el motor de accionamiento en caso de que la temperatura de los gases de escape supere los 300 °C. El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Almacenaje
- Para su uso universal en la limpieza de superficies. Fijación directa a la lanza mediante un elemento de fijación.
- Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión.
Concepto de movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
- Cavidad para inclinación integrada para facilitar el transporte en los descansillos.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y cierres rápidos EASY!Lock.
- Trabajar por fin sin: la pistola de alta presión EASY!Force.
- Cierres rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|400 - 800
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Potencia de conexión (kW)
|5,5
|Consumo de combustible para calefacción, carga completa (kg/h)
|5,3
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|25
|Peso (con accesorios) (kg)
|159,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|171,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Longlife
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Función de detergente: Depósito de 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y combustible se pueden llenar desde el exterior
- Barra de control con indicador luminoso
- Control de presostato
- Enchufe conmutador de polos (3~)
- Sistema electrónico de servicio con indicadores led
- Dos depósitos de detergente
- Protección contra funcionamiento en seco
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de plantas de producción
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de instalaciones deportivas
Accesorios
Detergentes
