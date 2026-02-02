Hidrolavadora HD 6/13 C
Hidrolavadora móvil con agua fría, de marcha lenta con equipamiento superior.
La hidrolavadora de alta presión para agua fría HD 6/13 C, compacta, liviana y versátil, ofrece una movilidad excepcional y es adecuado para operaciones tanto verticales como horizontales. La máquina está equipada con un sofisticado almacenamiento de accesorios, y la culata de latón y el alivio de presión automático aseguran una larga vida útil. Al mismo tiempo, impresiona con los nuevos desarrollos innovadores que aumentan la comodidad de trabajo para el operador a largo plazo al garantizar un funcionamiento sin esfuerzo y una configuración y desmontaje que ahorran tiempo. La pistola de alta presión EASY! Force hace uso de la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención a cero, mientras que los sujetadores de liberación rápida EASY! Lock hacen que el manejo sea cinco veces más rápido que con las conexiones de tornillo convencionales, sin comprometer Cuando se trata de robustez y longevidad. En general, un paquete de equipo completo para excelentes resultados de limpieza, con un alto nivel de conveniencia y una larga vida útil.
Características y ventajas
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y cierres rápidos EASY!Lock.
- Trabajar por fin sin: la pistola de alta presión EASY!Force.
- Cierres rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.
Movilidad
- El asa de transporte integrada en la parte frontal de la máquina permite una carga fácil y un transporte conveniente.
- Asa de empuje insertable con solo pulsar un botón.
- Modo de construcción compacto.
Flexibilidad
- Servicio posible en vertical y en horizontal.
- Con el servicio en horizontal, las ruedas no se apoyan. De este modo, el equipo ofrece la máxima estabilidad.
- Posición de estacionamiento y de transporte para el sistema de pulverizado.
Calidad
- La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la larga vida útil.
- Culata de latón de alta calidad.
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soporte para accesorios
- Atornilladura (M 18 × 1,5) para el almacenaje de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Prácticos compartimentos para la boquilla triple y la boquilla rotativa.
- Banda de goma para la fijación de la manguera de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|590
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo ( /MPa)
|130 / 13
|Presión máx. (bar/MPa)
|190 / 19
|Potencia de conexión (kW)
|2,9
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla (mm)
|38
|Alimentación de agua
|3/4″
|Peso (con accesorios) (kg)
|25,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|28
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Lanza pulverizadora: 840 mm
Equipamiento
- Función de detergente: Aspiración
- Control de presostato
Accesorios
