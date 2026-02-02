La hidrolavadora de alta presión para agua fría HD 6/13 C, compacta, liviana y versátil, ofrece una movilidad excepcional y es adecuado para operaciones tanto verticales como horizontales. La máquina está equipada con un sofisticado almacenamiento de accesorios, y la culata de latón y el alivio de presión automático aseguran una larga vida útil. Al mismo tiempo, impresiona con los nuevos desarrollos innovadores que aumentan la comodidad de trabajo para el operador a largo plazo al garantizar un funcionamiento sin esfuerzo y una configuración y desmontaje que ahorran tiempo. La pistola de alta presión EASY! Force hace uso de la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención a cero, mientras que los sujetadores de liberación rápida EASY! Lock hacen que el manejo sea cinco veces más rápido que con las conexiones de tornillo convencionales, sin comprometer Cuando se trata de robustez y longevidad. En general, un paquete de equipo completo para excelentes resultados de limpieza, con un alto nivel de conveniencia y una larga vida útil.