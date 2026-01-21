La limpiadora de alta presión HD 9/20-4 Classic es el modelo más potente de la gama HD Classic. El equipo funciona con corriente trifásica, convence con un caudal de agua de 900 l/h y destaca por su larga vida útil. Todos los componentes están diseñados para el uso continuo. El manejo intuitivo, las dimensiones compactas y el peso reducido garantizan un cómodo manejo. La limpiadora de alta presión ofrece espacio de almacenamiento suficiente para las boquillas, las lanzas y otros accesorios. Y la HD 9/20-4 Classic también convence en lo referente a la eficacia: los tiempos de limpieza reducidos garantizan una mayor rentabilidad. A esto hay que añadir el mantenimiento muy sencillo. El equipo ofrece un fácil acceso a todos los componentes relevantes.