Hidrolavadora HD 5/11 P

La HD 5/11 P es compacta, ligera y móvil. Detalles de equipamiento: asa de transporte, culata de latón, descarga de presión automática. Para uso en horizontal y en vertical.

La limpiadora de alta presión portátil HD 5/11 P convence por su modo compacto, su peso reducido y su extraordinaria movilidad. El equipo ofrece una fiable bomba axial de tres pistones con culata de latón. Un asa de transporte adicional, así como el asa de empuje extensible, facilitan el transporte y almacenamiento del equipo en espacios pequeños, ideal tanto para un servicio en vertical como en horizontal. El almacenaje de accesorios comprende un compartimiento para boquillas, una atornilladura (M 18 × 1,5) para limpiadoras de superficies, así como una práctica cinta elástica para fijar con seguridad la manguera de alta presión. El sistema automático de descarga de presión convence por sus claras ventajas: este protege los componentes, aumenta la larga vida útil, reduce los costes de mantenimiento y reparaciones, y disminuye las fuerzas de apriete en la nueva pistola de alta presión EASY!Force. Además, aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención. Los cierres rápidos EASY!Lock, otra novedad, permiten un manejo cinco veces más rápido en comparación con las roscas convencionales sin mermar la robustez ni la larga vida útil.

Características y ventajas
Hidrolavadora HD 5/11 P: Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y cierres rápidos EASY!Lock.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y cierres rápidos EASY!Lock.
Trabajar por fin sin: la pistola de alta presión EASY!Force. Cierres rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con atornillado.
Hidrolavadora HD 5/11 P: Excelente movilidad
Excelente movilidad
El asa de transporte integrada en la parte delantera del equipo permite una carga sencilla y un transporte cómodo. Modo de construcción compacto y peso reducido.
Hidrolavadora HD 5/11 P: Flexibilidad
Flexibilidad
Servicio posible en vertical y en horizontal. Posición de estacionamiento y de transporte para el sistema de pulverizado. Durante el servicio en horizontal, el equipo ofrece la máxima estabilidad.
Calidad
  • La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la larga vida útil.
  • Culata de latón de alta calidad.
Soporte para accesorios
  • Atornilladura (M 18 × 1,5) para el almacenaje de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
  • Prácticos compartimentos para la boquilla triple y la boquilla rotativa.
  • Banda de goma para la fijación de la manguera de alta presión.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 490
Temperatura de entrada (°C) máx. 60
Presión de trabajo (bar/MPa) 110 / 11
Presión máx. (bar/MPa) 160 / 16
Potencia de conexión (kW) 2,2
Cable de conexión (m) 5
Alimentación de agua 3/4″
Peso (con accesorios) (kg) 20,5
Peso con embalaje incluido (kg) 22,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 351 x 312 x 904

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Lanza pulverizadora: 840 mm

Equipamiento

  • Control de presostato
Hidrolavadora HD 5/11 P
Hidrolavadora HD 5/11 P
Hidrolavadora HD 5/11 P
Hidrolavadora HD 5/11 P
Hidrolavadora HD 5/11 P
Campos de aplicación
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de suelos y paredes
  • Exteriores
  • Vehículos
  • Equipos
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com