Comercios

Un mayor éxito gracias al sistema. La aplicación de conceptos integrales de higiene y limpieza es un factor de éxito importante en el comercio minorista. Los clientes valoran la limpieza y el orden y, de hecho, estos factores desempeñan un papel importante en la decisión de compra, tanto de manera consciente como inconsciente. Kärcher ofrece la solución de limpieza más adecuada, eficaz y rentable para todas las zonas de trabajo y recubrimientos del suelo: el sistema Kärcher, compuesto por equipos, accesorios y detergentes perfectamente coordinados entre sí. Complementado de forma muy profesional con una moderna oferta de servicios, desde leasing/financiación, mantenimiento y reparación hasta una completa gestión de limpieza. De este modo, se garantiza en todo momento una limpieza intachable y una higiene conforme a la normativa. Con Kärcher, el líder mundial en sistemas de limpieza.