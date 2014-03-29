Empresas de limpieza
Éxito desde la cooperación. La tendencia a subcontratar las tareas de limpieza en los municipios y las empresas se mantiene. La parte positiva son las perspectivas comerciales de las empresas de limpieza, que también se enfrentan a múltiples retos: competencia dinámica, creciente presión sobre los costes y, además, nuevos ámbitos de trabajo y procedimientos en la limpieza. Los buenos servicios de limpieza por sí solos ya no aseguran el éxito. La eficiencia y la sostenibilidad son factores de éxito decisivos, además de una gestión óptima y un colaborador fiable y potente. Kärcher, el líder mundial en técnica de limpieza.
Adecuado para cada recubrimiento del suelo.
Los recubrimientos del suelo cambian, la tarea se mantiene: limpieza y conservación perfectas tanto en recubrimientos del suelo duros como elásticos. El sistema de Kärcher dispone de una solución óptima para cada tipo de recubrimiento del suelo, para la limpieza a fondo, la limpieza de mantenimiento y la conservación. En seco o en húmedo. Con equipo o con equipo de limpieza manual. Con accesorios y detergentes perfectamente adaptados. Perfectos en las superficies y en los bordes por igual. Con todas las posibilidades y ventajas de los más de 75 años de experiencia del líder mundial del mercado de técnica de limpieza.
A máquina, manual, individual.
Los requisitos para una limpieza económica raramente son iguales. El recubrimiento del suelo, la superficie, el nivel de contaminación y el uso en interiores o exteriores también son factores que se deben tener en cuenta, así como las normas de higiene, la seguridad en el trabajo y el respeto por el medio ambiente. La solución ideal es cada vez más a menudo un sistema con elementos combinados individualmente y perfectamente adaptados entre sí.
El sistema de Kärcher es una oferta completa de productos y servicios vinculados de una sola fuente, que se pueden combinar para crear prácticamente cualquier solución óptima. En ello, no decide la gama de productos disponible, sino las necesidades reales. Kärcher, como colaborador de soluciones integrales, no ofrece todo lo disponible, sino todo lo que necesita un usuario del sistema.
Para que no quede suciedad en las alfombras.
Las alfombras de edificios de oficinas, hoteles o escuelas están sometidas a una fuerte carga día tras día. Los limpiadores de alfombras, aspiradores y barredoras de Kärcher han demostrado su valía a lo largo de décadas. Estos equipos robustos, potentes y polivalentes son ideales para la limpieza a fondo y de mantenimiento, puntual o de grandes superficies, de revestimientos de alfombra y para eliminar manchas de superficies textiles. Las fibras de cortinas de láminas, tapicerías y asientos de automóviles también se limpian en toda la profundidad de las fibras.
Zonas sanitarias: hasta el fondo de las juntas.
En zonas sanitarias con recubrimientos antideslizantes, las tareas de limpieza especialmente exigentes están a la orden del día. Hay cal, grasa de piel o restos cosméticos en baños, duchas y vestuarios. Además, todos los lugares tienen suelos rugosos y espacios reducidos, pero altos requisitos en materia de higiene: impedir la propagación de los gérmenes es de especial importancia en estas zonas. En estos casos, la utilización periódica de equipos de limpieza compactos y eficientes de Kärcher asegura que juntas y recubrimientos estén higiénicamente limpios.
Para que el éxito sea visible a diario.
La rentabilidad y la higiene no son antónimos en la limpieza, si se actúa con sistema. Los detergentes inadecuados o con una dosis insuficiente no logran el efecto deseado. Los equipos demasiado potentes, demasiado poco potentes o que no se pueden ajustar óptimamente y los equipos manuales ya cuestan más a corto plazo que el ahorro ostensible que prometen. Con el sistema de Kärcher, los profesionales de la limpieza se deciden por el éxito en todos los aspectos. Por una aplicación segura y un efecto fiable. Por la máxima calidad y las funciones estudiadas. Por el servicio fiable y la eficacia máxima. Y por todo lo que marca la diferencia: Kärcher.
Limpieza al estilo de la casa.
La higiene es imprescindible en las cocinas y los restaurantes. Aquí no puede existir ninguna duda de que la higiene es máxima. El sistema de Kärcher lo ofrece todo para la limpieza profesional en esta zona de trabajo tan sensible, cumpliendo estrictamente las especificaciones higiénicas. Para ello, hay disponible una gama completa de herramientas manuales, equipos de limpieza potentes con accesorios y detergentes, con los cuales se podrá mantener todo apeteciblemente limpio e higiénico, desde las superficies de acero inoxidable hasta los azulejos y suelos.
Vapor lleno y multiusos hambrientos.
La limpiadora de vapor DE 4002 con VapoHydro limpia sin producto químico alguno, por lo que es ideal para el sector alimentario. Su sistema de depósito dentro del depósito con una ingeniosa tecnología de llenado permite intervalos de limpieza largos y sin interrupciones. VapoHydro ofrece un ajuste preciso de la presión de vapor y la saturación del vapor (chorro de vapor o de agua caliente). Contra la alta temperatura y la presión de la DE 4002, ni la suciedad más incrustada tiene ninguna opción. Las fregadoras-aspiradoras compactas y móviles para la limpieza de mantenimiento y a fondo de todas las superficies resistentes son ideales para la limpieza en cocinas y restaurantes pequeños. Estos equipos incluyen técnicas probadas desde hace años y algunas de las soluciones más innovadoras, como por ejemplo, KART (Kärcher Advanced Response Technology) para una dirección como la de un coche.
Profesionales para profesionales para profesionales.
Cuando la industria encarga una empresa de limpieza, esta también necesita al colaborador adecuado. Un proveedor de sistemas que lo ofrezca todo y lo haga todo posible. Con equipos para aplicaciones estándar y especiales. Técnica fiable que, en caso necesario, también ofrezca una potencia extrema para eliminar suciedad incrustada. También en condiciones de uso extremas y en funcionamiento continuo. Equipos y accesorios construidos ergonómicamente, con mantenimiento sencillo y altamente móviles. Integrado en la red de asistencia, que es tan flexible que lo engloba todo.
Todo lo que necesita la industria.
La limpieza con alta presión móvil y fija es una aplicación imprescindible para la industria, tanto en el procesamiento de carnes como en los sectores automovilístico y químico. Una sola instalación de alta presión de Kärcher puede abastecer hasta doce usuarios en distintos puntos de toma con hasta 12 000 l/h de agua con alta presión. Cuando la fuerza de desprendimiento de las limpiadoras de alta presión convencionales no es suficiente, la solución total se llama UHP de Kärcher. Con agua caliente y hasta 800 bar o agua fría y hasta 2500 bar, estas potentes limpiadoras a presión ultra alta hacen una presión enorme para las aplicaciones industriales más exigentes, como limpiar pintura y recubrimientos, limpiar tuberías y depósitos e incluso rascar hormigón. A menudo, el agua y el vapor no se tienen en cuenta en la limpieza, quizá por el peligro de corrosión en los moldes de fundición o cuando se deben evitar los residuos de la pulverización. Entonces se emplean los potentes equipos de pulverización de hielo seco de Kärcher para limpiar la suciedad de superficies de forma especialmente cuidadosa, con pellets como medio de pulverización.
Increíblemente versátiles.
Como inventor de la limpiadora de alta presión, Kärcher convence con su programa de productos para la limpieza con alta presión, que satisface cualquier requisito tanto por su sofisticación como por su variedad: en frío o caliente, con motor de combustión o eléctrico, móviles o fijos. Con las mismas exigencias en técnica, calidad y eficacia, las barredoras y barredoras-aspiradoras de Kärcher han dado buenos resultados en la limpieza exterior de distintas superficies y fondos. Siempre el equipo óptimo para todas las necesidades.
La gama de vehículos para todo el año.
El barrido, la limpieza en húmedo, el cuidado de las zonas verdes y el servicio durante la estación invernal son las cuatro estaciones para los vehículos de uso municipal de Kärcher. Estos vehículos municipales multifunción ofrecen a los profesionales una alta potencia con la máxima rentabilidad y, de este modo, los requisitos ideales para utilizarlos durante todo el año. Cuando tareas excepcionales requieren soluciones excepcionales, el sistema de Kärcher ofrece los accesorios adecuados de principio a fin. Equipos adicionales, desde segadoras de brazo hasta máquinas para clavar estacas, pasando por cargadores frontales. Y, con ellos, prácticamente todas las soluciones especiales que se deseen.