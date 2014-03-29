Transporte

Para que no se encuentre a merced de la suciedad. La logística consiste sobre todo en tiempo y en una coordinación precisa: así pues, no debería descuidar la importante limpieza de los almacenes, vehículos u oficinas. Necesita soluciones que no supongan una carga adicional, sino que le ayuden a realizar dicho trabajo de forma rápida y eficaz. Kärcher le puede ayudar en esta tarea mediante potentes sistemas de limpieza, el mejor asesoramiento y un servicio excelente. Todo para que pueda seguir trabajando sin problemas, en vez de encontrarse a merced de la suciedad.

Logística

Los mejores equipos de limpieza para su almacén.

En la logística predomina un gran servicio, con su consiguiente suciedad. Los restos de paquetes y papeles, así como el desgaste abrasivo de los neumáticos, se eliminan rápidamente con las potentes y robustas fregadoras-aspiradoras, barredoras-aspiradoras y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Los equipos compactos proporcionan una maniobrabilidad perfecta. Además, para brindar una adaptación óptima a sus necesidades, disponemos de múltiples variantes, desde el funcionamiento con baterías hasta los techos protectores.

Seguro en espacios estrechos

Con Kärcher, limpiar sin peligros en pasillos estrechos y entre estantes altos no supone un problema. Los equipos compactos proporcionan una maniobrabilidad máxima y los techos protectores, la seguridad necesaria. Un alto rendimiento de superficie de hasta 12 000 m²/h y una gran capacidad de las baterías alargan los intervalos de trabajo.

Cintas transportadoras

Las cintas transportadoras están constantemente en movimiento, por lo que son más propensas a la suciedad. Ya sean restos de paquetes, hojas o abrasiones de los depósitos, con los equipos Kärcher, como por ejemplo los aspiradores en seco y húmedo compactos o las fregadoras-aspiradoras y barredoras-aspiradoras de conducción manual, eliminará esta suciedad rápidamente sin interrumpir el servicio.

Almacenes frigoríficos

Las zonas sensibles a la higiene necesitan un asesoramiento óptimo y un plan de limpieza preciso, ya que las bacterias, virus y hongos se desarrollan por doquier. Kärcher ofrece, para ello, los detergentes y desinfectantes adecuados. Una solución integral de un único proveedor.

Nuestros productos para la limpieza de almacenes

Gran potencia en superficies grandes.

Las superficies exteriores no solo están expuestas al ensuciamiento diario del servicio, sino también a la contaminación ambiental, pero los potentes equipos de Kärcher eliminan con facilidad restos de vehículos, barro, polvo, lluvia y nieve. Las barredoras mecánicas con conductor, con un rendimiento de superficie de hasta 23 520 m²/ h, limpian sin problemas casi cualquier zona, y con las limpiadoras de alta presión y caudales de hasta 1300 l/h se elimina rápidamente incluso la suciedad más incrustada.

Superficies exteriores

En superficies grandes, la limpieza proporciona la seguridad necesaria. Los movimientos continuos de materiales y la contaminación ambiental requieren soluciones de limpieza rápidas y eficaces. Con el gran rendimiento de superficie de los equipos con conductor de Kärcher, se limpian fácilmente las superficies y los almacenes exteriores de envergadura sin afectar al proceso logístico establecido o retrasarlo. Donde se lima, caen virutas. Con las barredoras-aspiradoras de Kärcher, eliminará de forma rápida los residuos del servicio diario en almacenes de madera y acero, con equipos con conductor en superficies grandes y, de forma puntual, con equipos maniobrables de conducción manual. Puede eliminar de forma segura los polvos peligrosos mediante un aspirador para uso industrial para grandes volúmenes de suciedad.

Almacenes de palés

Unos pasillos limpios son de gran ayuda cuando se deben transportar paletas de forma rápida y segura, ya que cada mota de suciedad supone un obstáculo en el proceso. Las barredoras de Kärcher son ideales para unos almacenes exteriores limpios. Así, la limpieza se realiza de forma rápida, eficaz y cómoda.

Plataforma de carga

Llegadas, salidas, carga, descarga: las zonas de carga están en movimiento constante. Ahí se acumula suciedad a diario. Las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen una ayuda rápida. Eliminan hasta los residuos más incrustados sin esfuerzo, incluso en el rincón más ínfimo y en el menor tiempo.

Nuestros productos para la limpieza de exteriores

Gran potencia para vehículos industriales de todo tipo.

Limpieza en el parque móvil para no perder la organización del transporte. Kärcher ayuda a obtener una limpieza rápida, sencilla y eficaz de los vehículos industriales mediante sistemas perfectamente coordinados. Un ejemplo de ello es el TB de Kärcher, el puente de lavado diseñado para un gran rendimiento. Además, Kärcher le ofrece instalaciones de lavado monocepillo móviles, junto con sus detergentes correspondientes, así como instalaciones de tratamiento de agua que reducen los gastos. Kärcher cumple con todas las exigencias.

Eficaz y rentable para parques móviles grandes

La instalación de lavado para la conservación periódica de los distintos vehículos industriales. Fácil de manejar, construida en módulos y con tecnología fiable: el TB de Kärcher es rápido, exhaustivo y eficaz.

Rentabilidad para pequeños parques móviles

Sencilla, rápida y económica: la instalación de lavado monocepillo RBS 6000, conducida alrededor del vehículo mientras el cepillo giratorio va eliminando toda la suciedad.

Hasta el mínimo detalle

Limpiar sin esfuerzo lugares de difícil acceso: con las limpiadoras de alta presión de Kärcher se limpian fácilmente pasos de rueda, bajos de vehículos o espacios intermedios de cabinas y semirremolques.

Los accesorios adecuados para cada aplicación

Con los accesorios de Kärcher consigue más: por ejemplo, con el cepillo de lavado giratorio. Accionado por el chorro de agua, elimina de forma cuidadosa el polvo fino y la suciedad fina acumulada sobre todas las superficies.

Nuestros productos para la limpieza de vehículos industriales

Limpieza planificada en las oficinas.

Así se limpian las oficinas según lo previsto: Kärcher le ofrece la solución adecuada para cada requisito, desde la limpieza a fondo hasta el barniz de pulimento. Los equipos de Kärcher cumplen sus expectativas, ya sea en cuanto a su manejabilidad, silencio, potencia o seguridad. Gracias a su amplia gama de accesorios se adecuan a más de un campo de aplicación. Quien prefiere un concepto logístico en la limpieza utiliza ECO!Cleaning: un sistema completo que optimiza las secuencias de procesos de la limpieza de edificios.

La innovadora serie de equipos BRC

Desde la limpieza de mantenimiento para regenerar el aspecto hasta la limpieza a fondo de recubrimientos textiles: Kärcher pone todo a su disposición de un solo proveedor.

Aspiración en seco como un profesional

Desarrollada con empresas de limpieza, la serie Professional convence mediante una alta potencia de aspiración y un sistema de cinco filtros.

ECO!Cleaning y detergentes adecuados

Desarrollados de forma exclusiva para optimizar la limpieza de edificios: aumentar la potencia, reducir costes y cuidar el medio ambiente. Además, los detergentes de Kärcher ayudan de forma fiable sin dañar las superficies.

Atrapa la suciedad más profunda

La limpieza en profundidad con los aspiradores de cepillos para alfombras de Kärcher es ideal para zonas de tránsito y oficinas con alfombras.

Limpieza móvil

Los equipos para limpieza de alfombras manejables, robustos y potentes disponen de una amplia gama de accesorios y múltiples posibilidades de uso.

Nuestros productos para la limpieza de oficinas

