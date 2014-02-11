Dealer Meeting diciembre 2024

El éxito se construye en equipo, por esta razón, organizamos una junta especial con nuestros dealers, donde presentamos las últimas innovaciones en productos y reforzamos el compromiso conjunto con la excelencia en limpieza.

El objetivo es compartir conocimientos y garantizar que nuestros distribuidores estén siempre actualizados con lo mejor de Karcher entregando asi el mejor servicio y más personalizado para nuestro cliente final.

¡Gracias a quienes participaron y su entusiasmo para llevar la limpieza a un nivel superior!

