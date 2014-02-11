Tienda física
Noticias
Dealer Meeting diciembre 2024
El éxito se construye en equipo, por esta razón, organizamos una junta especial con nuestros dealers, donde presentamos las últimas innovaciones en productos y reforzamos el compromiso conjunto con la excelencia en limpieza.
El objetivo es compartir conocimientos y garantizar que nuestros distribuidores estén siempre actualizados con lo mejor de Karcher entregando asi el mejor servicio y más personalizado para nuestro cliente final.
¡Gracias a quienes participaron y su entusiasmo para llevar la limpieza a un nivel superior!
Revisa las fotos del evento en el siguiente enlace.
KarcherClass
En Karcher queremos que saques el máximo provecho a tus productos y tu limpieza sea la más eficiente. Es por esto que realizamos una KarcherClass a nuestros clientes. Una jornada enriquecedora en la que pudieron conocer nuevos lanzamientos, el mejor uso a sus productos y accesorios además de tips para una limpieza eficiente.
Estas jornadas son enriquecedoras porque te permiten no solo ahorrar tiempo, agua, luz y detergentes; sino que además alargar la vida útil de tus productos, dado que conocerás los cuidados pertinentes para su mejor funcionamiento.
La interacción con nuestros clientes fue de manera presencial y online, a través de nuestro Instagram @karchercl realizamos un live para tener una jornada de preguntas y respuestas.
Prepárate para nuestra próxima fecha: 9 de noviembre 11:00 am en Karcher Center Las Condes. Av Las Condes 9050, comuna de Las Condes.
¡Inscríbete aquí!
Día del agradecimiento al personal de limpieza
¿Sabías que Karcher celebra el día del agradecimiento al personal de la limpieza? (TYCD)
A nivel mundial el tercer miércoles de octubre Karcher celebra este día, lleno de emociones, hablamos del día del agradecimiento al personal de la limpieza, o thank your cleaner day.
En esta oportunidad en conjunto con ISS y sus placemakers realizamos una recepción en la cual entregamos un reconocimiento por su importante labor.
Sin lugar a duda, es uno de los eventos más importantes de Karcher y un espacio para gratificar una labor que se percibe como invisibilizada, pero ¿Qué sería de este mundo sin el personal de la limpieza? los invitamos a reflexionar.
Muchas gracias a todo el equipo de Karcher Chile y a ISS por permitirnos esa hermosa jornada.
Karcher Obtiene Récord Guinness
Somos la marca de hidrolavadoras de alta presión más vendida del momento.
Nos complace contarles este importante reconocimiento de nivel mundial. ¡Más información aqui!
Karcher participó en MTB Carlo de Gavardo
El pasado 1 de septiembre, Karcher vivió una emotiva jornada gracias a MTB Carlo de Gavardo, evento de mountainbike realizado en la comuna de huelquén que celebraba su décima edición. En este evento fuimos partícipes con un centro de lavado de bicicletas para todos los corredores.
Fueron 1800 corredores que viajaron desde Arica a Punta Arenas para dejar todo en la pista.
Como equipo Karcher realizamos una activación llena de energía, lavamos bicicletas, realizamos concursos, y entregamos regalos.
¡Muchas gracias a todo el equipo Karcher!
¡Karcher Chile contribuye a la reforestación del Cerro Renca!
El día 12 de abril del año 2024, todo el equipo de Karcher Chile participó en una actividad de reforestación dirigida por la fundación Cultiva en Cerro Renca, ciudad de Santiago.
Cerro Renca como parque natural tiene un importante rol para los habitantes de la zona norte de Santiago. Durante las últimas décadas, la sequía, los incendios y el uso indiscriminado de madera para calefacción, disminuyó considerablemente la cantidad de árboles en este parque natural.
La fundación Cultiva ha estado trabajando durante los últimos 10 años con la comunidad en búsqueda de sembrar más de 15.000 árboles en el Cerro Renca, creando conciencia sobre el impacto del cambio climático en el medioambiente.
Fue una gran oportunidad para los miembros de Karcher Chile poder conectar y contribuir con la comunidad y el medioambiente. Esta actividad esta directamente relacionada con nuestro propósito y con nuestra iniciativa de ser un aporte para la sociedad.
Gracias a todo el equipo de Karcher Chile por su gran compromiso con esta actividad de propósito.
Karcher: proveedor mundial de técnica de limpieza
La empresa familiar Karcher es actualmente uno de los proveedores mundiales líderes de sistemas de limpieza eficaces y respetuosos con los recursos. Karcher marca la diferencia con el máximo rendimiento, innovación y calidad.
Premios de diseño y patentes
Los equipos de limpieza de Karcher aúnan funcionalidad, facilidad de uso y una estética exigente. La empresa se caracteriza por la innovación y el afán de conseguir la mejor solución, que siempre son galardonados con patentes y reconocimientos de instituciones de renombre. Más de 1300 patentes y modelos registrados confirman el espíritu ingenioso y la potencia innovadora de la empresa.