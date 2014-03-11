Escoba eléctrica
Más rápido que un aspirador, más cómodo que una escoba Lo mejor en un equipo: La escoba eléctrica a batería es más rápida que una aspiradora y más cómoda que una escoba. Así, podrá limpiar la suciedad y el polvo de los suelos sin esfuerzo, sin molestos cables y sin necesidad de agacharse.
Puntos destacados
Antes de que la pequeña suciedad se convierta en un fastidio, la escoba eléctrica lo soluciona de forma rápida y cómoda. Con el asa telescópica inclinable y ajustable en altura, se puede barrer incluso por debajo de muebles muy bajos en un abrir y cerrar de ojos.
- Opciones de aplicación flexibles gracias a la tecnología de cambio de cepillos única en el mundo.
- Cambio de cepillos solo con apretar un botón.
- Incluye un cepillo estándar y un cepillo para pelos de animales.
- Cepillo para pelos de animales con una innovadora tecnología de cepillos para eliminar de forma rápida e higiénica los pelos del cepillo para pelos de animales.
- Depósito para la suciedad desmontable.
- Extraordinariamente flexible gracias a la tecnología de alimentación por baterías.
- Soporte de pared para el almacenaje en poco espacio de la escoba eléctrica.
- Asa telescópica con posición de reposo.
- Asa ergonómica.
- Interruptor de pedal con función ON / OFF para un manejo cómodo.
Innovadora tecnología de cambio de cepillos
El cilindro de cepillos puede extraerse fácilmente para su limpieza pulsando un solo botón.
Extraordinariamente flexible
Gracias a los dos cepillos especiales, la escoba eléctrica puede equiparse para tareas de limpieza especiales.
Limpieza práctica del cepillo para pelos de animales
El cepillo está rodeado por un manguito de rejilla que puede extraerse para limpiarlo.
Almacenaje en poco espacio
La escoba eléctrica, conectada al cargador de acumuladores situado en el soporte de pared, está siempre lista para su uso.
