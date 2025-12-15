Aspiración industrial

Del equipo móvil al sistema de aspiración y extracción de polvo llave en mano Ya sea de forma móvil o estacionaria, para pequeñas o grandes cantidades, líquidos o sólidos, material de aspiración normal o nocivo para la salud: con los aspiradores industriales y las unidades de aspiración industrial de Kärcher dominará incluso las tareas de limpieza más difíciles.

Los aspiradores para uso industrial están diseñados para la aspiración fija o móvil de virutas tanto secas como húmedas, polvo grueso y partículas similares que se acumulan. Para ello, los aspiradores para uso industrial funcionan con un vacío elevado y un caudal de aire relativamente bajo.

