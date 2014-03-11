Home & Garden
Los equipos de limpieza de la línea Home & Garden son, fundamentalmente, equipos para satisfacer necesidades de limpieza domésticas, correspondientes a espacios de dimensiones delimitadas. Los productos de jardín comprenden principalmente sistemas de riego que proporcionan un alto nivel de eficacia y son respetuosos con los recursos. De este modo, Kärcher ofrece con sus productos la solución adecuada para cada problema de limpieza. El equipo más conocido es, seguramente, la hidrolavadora de alta presión de Kärcher; no obstante, nuestra marca también ofrece otros muchos equipos de limpieza en la línea Home & Garden, como aspiradoras, limpiadores de vapor o el limpiador de cristales.
Catálogo hogar y jardín
Encuentra nuestra solución de limpieza para tu hogar y jardín.
Dónde comprar
Encuentra de forma rápida y cómoda tu Karcher Center o Distribuidor Autorizado más cercano.
Consejos de aplicación
Aquí encontrarás consejos y ejemplos de todo tipo que facilitarán el manejo de los equipos de limpieza de Kärcher.
FAQ – Preguntas y respuestas
Preguntas frecuentes sobre nuestros productos y sus respuestas.
¿Buscas una solución de limpieza económica y eficiente?
Encuentra el equipo ideal en nuestra tienda online para limpiar cualquier lugar de tu hogar y jardín. Tenemos para ti: Hidrolavadoras, aspiradoras, limpieza a vapor, limpieza para tapices y mucho más.