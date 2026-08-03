Tratamiento de agua
Tratamiento de agua potable: la calidad del agua en tus manos Acreditadas para un servicio prolongado: con las instalaciones de Kärcher obtienes agua potable de gran calidad de fuentes de agua dulce y salada. De este modo, garantizamos un agua de calidad fiable en hoteles, campings y granjas, así como en el sector industrial.
Agua salobre
Las instalaciones para agua salobre de Kärcher reducen las sustancias nocivas, desalan el agua hasta un contenido en sal de 5000 mg/l y la convierten en agua potable.