Tratamiento de agua

Tratamiento de agua potable: la calidad del agua en tus manos Acreditadas para un servicio prolongado: con las instalaciones de Kärcher obtienes agua potable de gran calidad de fuentes de agua dulce y salada. De este modo, garantizamos un agua de calidad fiable en hoteles, campings y granjas, así como en el sector industrial.

Kärcher Agua salobre

Agua salobre

Las instalaciones para agua salobre de Kärcher reducen las sustancias nocivas, desalan el agua hasta un contenido en sal de 5000 mg/l y la convierten en agua potable.

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