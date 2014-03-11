VACUOLAVADORAS KARCHER

Barredoras profesional

Cotizador

Fregadora y barredora de suelos_Chile

Mercado_operativo_Supermercados_1_Desk

BANNER TYPO 3 (1 com foto do produto) (3)

BANNER 3 - EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA A SUA EMPRESA (2).png

    Professional

    En el ámbito profesional se presentan numerosas tareas de limpieza con requisitos diferentes e individuales que Kärcher puede solucionar sin problemas con sus equipos especialmente diseñados para ello. Ya sea en empresas industriales grandes o pequeñas, en el sector comercial, en la gastronomía o en otros diferentes entornos, Kärcher siempre ofrece la solución adecuada para una limpieza sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Aquí también se ofertan las famosas hidrolavadoras de alta presión con equipamiento Professional, así como limpiadoras de ultra alta presión o barredoras-aspiradoras y una gran variedad de equipos de limpieza eficaces y de bajo consumo.

    Kärcher Limpiadoras de alta presión

    Limpiadoras de alta presión

    Kärcher Aspiradores

    Aspiradores

    Kärcher Fregadoras y fregadoras-aspiradoras

    Fregadoras y fregadoras-aspiradoras

    Kärcher Limpiadoras de moquetas

    Limpiadoras de moquetas

    Kärcher Barredoras y barredoras-aspiradoras

    Barredoras y barredoras-aspiradoras

    Kärcher Sistemas para la limpieza de vehículos

    Sistemas para la limpieza de vehículos

    Kärcher Reciclaje de agua

    Reciclaje de agua

    Kärcher Limpiadoras y aspiradores de vapor

    Limpiadoras y aspiradores de vapor

    Kärcher Limpieza con hielo seco

    Limpieza con hielo seco

    Kärcher Tratamiento de agua

    Tratamiento de agua

    Kärcher Limpieza de contenedores

    Limpieza de contenedores

    professional zubehör
    professional reinigungsmittel

    Soluciones para cada sector: productos para uso profesional

    La solución óptima de las tareas de limpieza es un factor económico clave en el sector industrial y comercial. Los aspectos medioambientales también desempeñan un papel muy importante. Por esta razón, hemos adaptado nuestra amplia gama de productos exactamente a sus requisitos.

    campaign_targetgroups_representatives
    Catálogo profesional

    Catálogo profesional

    Encuentra la solución de limpieza ideal para tu trabajo.

    Niederlassungen Navigation

    Dónde comprar
    ecoefficiency2015

    eco!efficiency
    Service Professional Navigation

    Servicio

    ¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

    Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

    Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

    Nuestro equipo está a las órdenes.



    Solicite su consulta gratis
    Equipamentos para soluções de limpeza industrial