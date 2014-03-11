eco!efficiency : más logros con eficiencia.

En todo el mundo, la marca Kärcher significa fuerza, calidad e innovación, y por supuesto, una capacidad de limpieza que marca la pauta en el sector. Como líder mundial del mercado en sistemas de limpieza, Kärcher es una de las fuerzas impulsoras del progreso tecnológico, y no solo en este campo: más de 600 empleados trabajan en la investigación y el desarrollo de procedimientos y productos aún más rentables y respetuosos con el medio ambiente. Aplicamos las tecnologías más modernas en construcción, desarrollo, diseño y comprobación con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia, una vida útil todavía más larga y una protección aún mejor del medio ambiente. Con una mayor calidad de servicio durante todo el ciclo de vida hasta su recolección y reciclaje profesional. Siempre de acuerdo con el principio de que, para nosotros, el cliente es la medida de todas las cosas. En pocas palabras, con un programa que crece partiendo de la responsabilidad del futuro: eco!efficiency de Kärcher.