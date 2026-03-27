Aspiradora VCL Stick 220V
Compacta y fácil de guardar, cuenta con un soporte vertical y un sujetacables. Su diseño 2 en 1 está pensado para ayudarte. Se puede usar como aspiradora vertical o de mano, lo que facilita la eliminación de polvo, migas e incluso el pelo de tu mascota.
La aspiradora vertical Kärcher Stick 2 en 1 blanca garantiza una limpieza rápida y sin esfuerzo, ideal para el uso diario gracias a su practicidad, facilidad de uso y montaje intuitivo. Ligera y compacta, es ideal para limpiar suelos duros, alfombras, moquetas, sofás, sillones, colchones, grietas de ventanas y mucho más. Incorpora un filtro HEPA que atrapa hongos, bacterias, ácaros del polvo y micropartículas de suciedad, mejorando la salud de su hogar y protegiendo a su familia.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,9
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