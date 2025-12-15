Maquinaria de jardín
Los equipos de jardín de Kärcher, diseñados tanto para el cuidado del césped, setos o árboles como para la eliminación de las malas hierbas y hojas, contribuyen a la belleza de tus jardines. Y gracias al funcionamiento a batería, se evitan los ruidos y los cables.
Cortacésped a batería
Los cortacéspedes de 18 voltios, además de muy manejables, son perfectos para superficies de césped con un tamaño pequeño o mediano. Para superficies de césped mayores, los cortacéspedes de 36 voltios son la opción perfecta.