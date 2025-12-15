Aspiradora
Las aspiradoras de Kärcher combinan una elevada potencia de aspiración con maniobrabilidad y versatilidad. Kärcher dispone de la aspiradora adecuada para cada caso, tanto si se trata de personas solteras, con alergias, familias o de dueños de animales de compañía.
Aspirador manual
Pequeña aspiradora, gran potencia. Esta categoría de aspiradoras está especialmente indicada para hogares pequeños con poco espacio de almacenamiento que no quieren renunciar a un rendimiento de limpieza excelente.
Aspiradoras sin cable
Una potente batería de iones de litio sustituye al cable y proporciona de este modo una increíble libertad de movimiento, sin dejar de proporcionar el máximo rendimiento de limpieza.
Aspirador con bolsa
El aspirador con bolsa proporciona limpieza en toda la casa de forma rápida y convence por un sistema de filtros higiénico.
Aspirador sin bolsa
Tecnología multiciclón en lugar de bolsa: el aspirador ideal para todos aquellos que deseen ahorrarse el cambio y la compra de las bolsas de filtro.
Aspirador con filtro de agua
Permite a los alérgicos respirar hondo: el aspirador de Kärcher con tecnología innovadora de filtro de agua para tener suelos y aire limpios al mismo tiempo.
¿Buscas una solución de limpieza económica y eficiente?
Encuentra el equipo ideal en nuestra tienda para limpiar cualquier ambiente con máxima agilidad y practicidad!