Enceradora
Pulir suelos hasta conseguir un brillo reluciente Con la aspiradora-enceradora de Kärcher obtendrás resultados óptimos al pulir suelos de parquet, laminado, piedra, PVC, corcho o linóleo. La forma triangular permite pulir en esquinas y proporciona muchas funciones nuevas. ¡Además aspira el polvo que se origina con el pulido!
Puntos destacados
Ahora pulir resulta muy fácil: con muchas funciones nuevas, la FP 303 asegura resultados de pulido óptimos en los tipos de suelo más variados, como parqué, laminado, piedra, PVC, corcho o linóleo. Su aplicación es extremadamente sencilla y ofrece muchos detalles prácticos, como el asa ergonómica para un trabajo muy cómodo. El polvo de pulido se aspira fácilmente y el cable puede almacenarse de forma cómoda y ordenada en el enrollamiento de cables de la misma asa.
Cabezal de pulido triangular
Gracias a la geometría optimizada del cabezal de pulido se pueden pulir mejor las esquinas.
Conexión y desconexión sin agacharse
La FP 303 se conecta y desconecta girando sencillamente el asa, después de que esta se haya desbloqueado mediante el pedal. Así, se evita el esfuerzo de agacharse.
Almacenaje práctico
En el asa hay colgada una bolsa de tela de alta calidad que contiene la bolsa de filtro. Además, los discos para pulir se pueden almacenar ocupando poco espacio en un compartimento independiente.
Fácil de transportar
Gracias a los rodillos de marcha suave, la FP 303 se puede transportar sin grandes esfuerzos.
Material informativo
¿Busca una solución de limpieza económica y eficiente?
Encuentra el equipo ideal en nuestra tienda para limpiar cualquier ambiente con máxima agilidad y practicidad!