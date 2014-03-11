Barredoras y barredoras-aspiradoras
Máxima potencia de barrido: siempre y en cualquier lugar Desde la barredora manual hasta las barredoras de uso industrial especialmente potentes y robustas, pasando por los equipos con conductor acompañante (walk-behind) y con conductor sentado (ride-on). En todos los casos el resultado será un barrido perfecto. Un barrido limpio y en cualquier momento. Siempre con tecnología fiable e innovadora de Kärcher.
Barredoras y barredoras aspiradoras con acompañante
Desde el barrido de patios, caminos, talleres hasta las grandes naves industriales. Apropiadas tanto para las empresas de limpieza como para el resto de los sectores. Las barredoras y barredoras-aspiradoras conducidas manualmente son ergonómicas y de fácil manejo. Barren en profundidad sin formar polvo,llegando incluso a las esquinas. Los equipos con motor de tracción son ideales a partir de 300 m².
Barredoras con conductor
Rentables, limpias y eficaces en superficies medianas y grandes: gracias a su amplia variedad, la gama de barredoras-aspiradoras de Kärcher satisfacen todas las necesidades. Por ello, siempre se concede especial importancia a la tecnología más novedosa y orientada al cliente, así como al funcionamiento fácil, acceso y servicio.
Barredoras industriales
Ya sea en el sector logístico, en el procesamiendo del acero, en la construcción o en fábricas de cemento; Siempre podrás confiar en las barredoras industriales de Kärcher. Están diseñadas para el uso industrial más exigente en superficies grandes y con elevadas cantidades de suciedad. Su excelente sistema de filtros garantiza un entorno sin polvo, incluso en casos extremos.
Todo está en los detalles
Cada barredora Kärcher cuenta con tecnología única para hacer tu trabajo más fácil y ahorrarte tiempo y dinero.
- Comienza con fuerza gracias a la Operación Fácil.
Evita operaciones incorrectas y extiende la vida útil de tu barredora con la Operación FÁCIL, el sistema operativo de Kärcher que cuenta con controles de usuario con símbolos autoexplicativos. Incluido en todas las barredoras montadas y en la mayoría de las barredoras manuales.
- Los cepillos laterales Crescent facilitan la limpieza de las esquinas.
Nuestro cepillo lateral patentado en forma de media luna permite una limpieza perfecta de las esquinas en una sola pasada, ahorrándote tiempo.
- Construidas para cumplir con los tres pilares de calidad.
Sabemos que la flexibilidad, confiabilidad y durabilidad son tres de los factores más importantes en una máquina. Es por eso que construimos nuestras barredoras con materiales que han demostrado durar, con características adicionales como portabilidad y eliminación de residuos simple y en un solo paso.
¿Qué es una barredora de pisos?
Barredoras de alto rendimiento: Las barredoras de pisos comerciales eliminan la suciedad de todo tipo de superficies interiores y exteriores.
Cuando se usan, las barredoras de pisos recogen el polvo y los desechos con un cepillo de rodillo y lo depositan en un contenedor (tolva) para facilitar su eliminación.
Algunas barredoras están equipadas con un sistema de vacío pasivo para filtrar las partículas finas y mejorar la calidad del aire.
¿Cómo funcionan las barredoras de piso?
Diferentes modelos requieren diferentes principios de barrido.
El Método de Lanzamiento Directo
El método de barrido de Lanzamiento Directo utiliza un cepillo de rodillo cilíndrico para barrer la suciedad hacia una tolva montada hacia adelante, utilizando el 40-50% de la capacidad de la tolva.
Ventajas:
- Barrido con bajo nivel de polvo debido a velocidades de cepillado más bajas y un "camino de barrido" corto.
- Menor desgaste del cepillo.
- Ideal para suciedad extensa y pesada, así como para polvo fino.
El Método de Barrido por Volteo
El método de barrido por Volteo utiliza un cepillo de rodillo ajustable y oculto que gira a alta velocidad, arrojando la suciedad hacia atrás en un contenedor que se arrastra detrás, utilizando el 85-100% de su capacidad.
Ventajas:
- El contenedor permite un nivel de llenado de hasta el 100%.
- Ideal para suciedad gruesa y ligera.
- Recoge fácilmente la suciedad gruesa utilizando una solapa especial para suciedad gruesa.
- Buena visibilidad debido a la posición de asiento del operador hacia adelante.
Hecho de limpieza:
Los estudios demuestran que agregar una barredora a su régimen de limpieza exterior reduce la cantidad de suciedad que se rastrea dentro de la casa hasta en un 66%.
¿Cuáles son las áreas de aplicación de las barredoras de piso?
Una máquina, muchas áreas de aplicación: las barredoras de piso comerciales se utilizan para superficies interiores y exteriores más grandes. En comparación con las escobas normales, eliminan la suciedad, el polvo y los residuos obstinados de manera rápida y efectiva, con un esfuerzo mínimo.
Las áreas de aplicación típicas para las barredoras de piso comerciales incluyen:
- Almacenes e instalaciones logísticas
- Fábricas
- Estacionamientos y rampas de carga
- Industria alimentaria y de bebidas
- Instalaciones deportivas y de ocio
- Industria del acero y del metal -Industria electrónica
- Industria farmacéutica y química
- Industria de transporte y transporte
- Centros de ferias y conferencias.
¿En qué tipos de pisos se pueden utilizar las barredoras de piso?
Diferentes tipos de revestimientos de suelos y tipos de suciedad también plantean diferentes demandas a la barredora de piso. El rodillo principal de barrido estándar es la opción habitual y destaca por su flexibilidad y larga vida útil.
Sin embargo, el mismo cepillo no es adecuado para todos los revestimientos de suelos. Es por eso que Kärcher ofrece varias soluciones para ayudarlo a lograr resultados de limpieza óptimos.
Rodillo principal de barrido estándar
- Dureza de cerdas media
- Usado para: suciedad normal de la calle, hojas o entornos polvorientos en asfalto, mortero o piedras de pavimentación.
Rodillo principal de barrido, duro
- Cerdas significativamente más duras, algunas de las cuales también tienen inserciones de acero
- Usado para: superficies rugosas y suciedad obstinada o desechos pesados.
Rodillo principal de barrido, suave
- Cerdas suaves
- Usado para: eliminar la suciedad y el polvo fino en pisos lisos en interiores.
El rodillo principal de barrido antiestático
Cuenta con cerdas suaves y se utiliza para una limpieza eficiente de alfombras en ferias comerciales, instalaciones deportivas y hoteles, por ejemplo.
