Limpiadoras de cristales a batería
Sin marcas. Con rapidez. Multifuncional. La limpiadora de cristales a batería asegura una limpieza sin marcas y sin gotear agua sucia. Este equipo, además de limpiar las ventanas de forma rápida y eficaz, es apto para todas las superficies lisas, como espejos, encimeras, puertas, azulejos y mesas.
La aplicación de la limpiadora de cristales de un vistazo
Rociar
En primer lugar, humedezca el cristal con detergente (idealmente con la botella pulverizadora del kit del limpiador de cristales WV 50).
Limpiar
A continuación se elimina la suciedad (del cristal) con la almohadilla de limpieza de microfibra o con un paño.
Aspirar
Por último, el limpiador de cristales aspira el agua sucia, y ¡listo! ¿Y el entorno? Limpio y sin gotas.
Equipamiento y accesorios
Con el nuevo kit de la limpiadora de cristales, tiene a su disposición un paquete completo para todo el proceso de limpieza. Con limpiadora de cristales, botella pulverizadora, almohadilla de limpieza de microfibra y potente concentrado de limpiadora de ventanas.
Kit de prolongación para ventanas altas
El kit de prolongación que puede comprarse opcionalmente permite limpiar sin esfuerzo las ventanas altas.
El limpiador de cristales proporcionar una mayor
conservación en un abrir y cerrar de ojos
Aspiración rápida y sin esfuerzo de paredes con azulejos en el baño y la ducha.
Todo lo que sea de cristal
El equipo también presta un servicio extraordinario en toda la casa.
Encima y fuera
Los espejos quedan relucientes y secos muy fácilmente.
¿Busca una solución de limpieza económica y eficiente?
Encuentra el equipo ideal en nuestra tienda para limpiar cualquier ambiente con máxima agilidad y practicidad!