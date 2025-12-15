Hidrolimpiadoras con motor de combustión
Flexibilidad máxima sin electricidad. La gama G lo hace posible. Los potentes motores de gasolina hacen que los equipos no dependan de la alimentación de corriente. Con su bastidor estable y las grandes ruedas, la gama G también es apta para usos en zonas difíciles. La gama G es ideal, por ejemplo, para remolques, camiones, barcos, rampas y mucho más.
¿Busca una solución de limpieza económica y eficiente?
Encuentra el equipo ideal en nuestra tienda para limpiar cualquier ambiente con máxima agilidad y practicidad!