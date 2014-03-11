Bombas de jardin
No importa si usted utiliza agua tratada de fuentes alternativas para su hogar y jardín, o si lo que quiere es deshacerse del agua indeseada por medio de bombeado de forma rápida y sencilla: Kärcher ofrece una bomba adecuada para cada necesidad y campo de aplicación. Las bombas generadoras de presión de Kärcher llevan el agua de lluvia y el agua subterránea desde barriles, cisternas y pozos profundos con presión suficiente allí donde más se necesite. La bombas sumergibles de Kärcher eliminan el agua indeseada o que no se necesita más, ya sea antes de limpiar la piscina en primavera, como después de sufrir una inundación en el sótano.
Bombas generadoras de presión
Estos productos permiten un empleo especialmente versátil: en el jardín para el riego y en la casa para el suministro de agua limpia para la lavadora y el inodoro desde un pozo, manantial, agua de lluvia o agua subterránea.
Descripción general de aplicación
Descubra las múltiples posibilidades de uso de nuestras bombas.