Bombas generadoras de presión Las bombas generadoras de presión de Kärcher ofrecen las condiciones ideales para suministrar agua subterránea, de pozo o de lluvia tanto a la vivienda como al jardín. A más tardar cuando ve la factura de agua, el propietario de una casa se da cuenta de que el agua potable es cada vez más valiosa. Así pues, ¿por qué no utilizar agua más barata de fuentes alternativas? Las bombas de alta calidad generadoras de presión de Kärcher proporcionan la solución adecuada para cada finalidad de uso. El agua de lluvia o la que procede de pozos, manantiales y acuíferos se puede aprovechar al máximo para la lavadora, la cisterna del inodoro o el riego de jardines. El resultado: un suministro fiable de agua tratada... y una conciencia tranquila.