Hidrolimpiadoras

Kärcher marca la diferencia

Kärcher inventó la hidrolavadora de alta presión, y sigue reinventándola una y otra vez. En 1950, Kärcher desarrolló la primera hidrolavadora europea de alta presión con agua caliente para limpieza profesional. En 1984, Kärcher lanzó al mercado la primera hidrolavadora de alta presión portátil HD 555 para hogares particulares: un hito en la historia de la limpieza.

Como inventora de la limpieza con alta presión, Kärcher dispone de conocimientos especializados únicos cuya profundidad y amplitud nadie más puede ofrecer en el mercado. Mediante estudios periódicos averiguamos sistemáticamente los deseos y necesidades de nuestros clientes. Los conocimientos adquiridos se incorporan directamente al desarrollo de productos. De este modo, nos aseguramos de que cada innovación responda a los requisitos de nuestros clientes.

Extraordinariamente potente: ahorro de tiempo del 50%

Lo hacen posible la tecnología de boquillas patentada de Kärcher y la adaptación ideal a cada uno de los modelos. En comparación con la competencia, los equipos de Kärcher destacan por su elevada capacidad de eliminación y eficacia de limpieza.

En pocas palabras: la limpieza se efectúa con mayor rapidez y se ahorra hasta un 50% de tiempo, lo que permite ahorrar también hasta un 50% de energía y agua; ventajas notables que han sido confirmadas científicamente por el instituto independiente de renombre Fraunhofer Institut.