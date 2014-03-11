Aspiradores
Aspirar de la A a la Z Los aspiradores en seco y húmedo y los aspiradores en seco de Kärcher ofrecen soluciones óptimas para los sectores de la industria, el comercio y la automoción, así como para las empresas profesionales de limpieza de edificios y los talleres. Destacan por su gran calidad y larga vida útil, la innovadora tecnología de filtrado y su manejo increíblemente cómodo.
Aspiradores en seco/húmedo
Imprescindibles: los aspiradores en seco y húmedo pueden hacer frente a cualquier tipo de suciedad; no importa si es seca, húmeda o líquida: los equipos adecuados de Kärcher lo aspiran todo. De este modo, puede utilizar los aspiradores simplemente como aspiradores en húmedo o tan solo como aspiradores en seco.
Aspiradores
Los aspiradores en seco de Kärcher con tecnología avanzada eliminan de forma fiable la suciedad suelta y seca y son ideales para su uso en hoteles, oficinas, comercios, así como para la limpieza de edificios. Fabricados con hasta un 60 % de material reciclado, los equipos representan una solución sostenible para las necesidades de limpieza diarias. Los aspiradores compactos impresionan por su alto rendimiento en funcionamiento continuo y son ideales para la limpieza diaria de mantenimiento y la limpieza diurna. Con un ruido de funcionamiento de solo 52 dB(A), los equipos ultrasilenciosos también pueden utilizarse sin problemas en entornos sensibles al ruido.
