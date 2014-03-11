Para toda mancha una solución
Aquí encontrarás, de manera clara y sencilla, soluciones de limpieza clasificadas por tipo de suciedad.
Manchas y suciedades comunes
Limpieza de autos
Mantén tu auto resplandeciente. Te ayudamos con estos tips.
Manchas de vino
Aquí encontrará los productos y accesorios adecuados para una limpieza rápida y a fondo de su coche.
Manchas de aceite
Aquí encontrarás tips para salvar de estas manchas tan comunes, con los cuidados adecuados.
Limpieza de frague
Devuelve la vida a tus espacios, te enseñamos las mejores técnicas para eliminar la suciedad en tu frague.
Limpieza de grifos
Que no te pille el sarro, mantén tus grifos limpios.
Limpieza de moho
El moho puede afectar a tu salud, te ayudamos a eliminarlo.